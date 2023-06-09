Минулого тижня відбулися перевірки усіх укриттів міста

У четвер ввечері, 8 червня, коли на Львівщині оголосили повітряну тривогу, соцмережами поширилася інформація про кілька закритих укриттів у Львові. Також на «Гарячу лінію міста» надійшло 11 звернень щодо цього. У Львівській міській раді відреагували на скарги мешканців про закриті укриття під час повітряної тривоги. Як наголошує заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, усі міські укриття під час повітряної тривоги відкривають і туди можуть заходити мешканці.

«Вчора на "Гарячу лінію міста" надійшло 11 звернень від мешканців про те, що укриття закриті. Однак так було на момент, коли лише пролунала тривога. А вже до 10 хвилин всі вони були відкриті. Отож, гучні заяви, які проскакують у соцмережах, що під час тривог укриття у місті закриті – не відповідають дійсності», – заявила Ірина Маруняк.

Посадовиця наголосила, що в кожному будинку є відповідальна людина за відкриття укриття.

«Ця відповідальна особа на момент тривоги може кудись відлучитися – піти в магазин, в аптеку, ставити машину на парковку, вийти погуляти… Тобто, не завжди в ту ж саму хвилину, коли лунає тривога, відповідальний може відкрити укриття. Потрібно кілька хвилин почекати. Навіть спуститися по сходах із квартири до укриття потрібен час», – додала заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ.

Також Ірина Маруняк нагадала, що на сьогодні будинки списані з балансу місцевих рад і мешканці є співвласниками. Тож вони самі визначають, чи укриття, а це зазвичай підвал, має бути завжди відкрите, чи лише на час тривог. Водночас заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ зазначила: якщо укриття закрите більше, аніж 10 хвилин, то потрібно звертатися на «Гарячу лінію міста» за номером телефону 1580 і буде оперативна реакція, укриття буде відкрите.

«Минулого тижня відбулися перевірки усіх укриттів міста, спільно з ДСНС і поліцією. Виявлені недоліки усувають і на наступний тиждень проведемо повторну перевірку», – додала посадовиця.

Керівник управління освіти Львова наголошує, що шкільні укриття під час повітряних тривог також відкривають. І школа, як і будь-який інший заклад, має запас часу на відкриття сховища від початку оголошення тривоги – 5-10 хвилин.

«Кілька років тому у Львові всі школи обладнали камерами відеоспостереження. Відповідно жодна школа не має нічного сторожа у своєму штаті чи будь-якої людини, яка вночі законно мала би підстави бути у школі і відкривати укриття. Але, розуміючи ситуацію, ми просимо вчителів чергувати і відкривати ці укриття. Тому всі шкільні укриття під час повітряних тривог відкривають», – розповів керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

Нагадаємо, на минулих вихідних по всій країні проводили рейди по укриттях. У Львові на рейдах працювало спеціально сформовані мобільні групи, до яких входили представники ДСНС, нацполіції, органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Мобільні групи пройшли усі укриття у межах Львівської громади, а це – 6011 укриттів.