Одна з ділянок розташована на вул. Богдана Хмельницького

У вівторок, 9 вересня, Львівська міськрада продала з аукціону дві земельні ділянки для ведення бізнесу у Франківському та Шевченківському районах. Земельний аукціон відбувся на майданчику Prozorro.Продажі, загалом вдалося вторгувати 41,5 млн грн.

Як повідомили у департаменті містобудування, земельну ділянку на вул. Трускавецькій, 52 продано під будівництво СТО. За землю площею майже 0,09 га змагалися чотири учасники. Стартова ціна лоту становила 3,04 млн грн. Під час аукціону ціна зросла у чотири рази. Цю ділянку за 12 млн грн (приблизно 32 тис. доларів за сотку) придбав львівський підприємець Віктор Малявський, який займається технічним обслуговуванням та ремонтами авто. Його цінова пропозиція виявилася лише на 2 грн більшою, від найближчного конкурента. Віктор Малявський також є власником львівської фірми «Володар коліс».

Ще одну ділянку площею 2,4 га для будівництва виробничої будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями продали на вул. Богдана Хмельницького, що біля нежитлової будівлі № 302. Цю ділянку за 29,5 млн грн (приблизно 3 тис. доларів за сотку) придбало зареєстроване за цією адресою ТОВ «ЛМК Львів».

За даними YouControl, основний вид діяльності фірми зі статутним капіталом 10,7 млн грн – оброблення металів та нанесення покриття на метали. Власником «ЛМК Львів» є львів’янин Степан Валько. Він також є власником низки інших фірм, що займаються деревиною, будматеріалами, виробництвом дверей та вікон – ТОВ «Підвіконня», «Екструзія», «Валько».

За інформацією управління земельних ресурсів, з початку року через аукціони місто реалізувало вже 12 земельних ділянок. Це поповнило бюджет Львівської громади на понад 86 млн грн. Більшість лотів призначена під промисловість та бізнес. Тож, окрім поповнення бюджету, це також і додаткові робочі місця.