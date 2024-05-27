Львівський коледж транспортної інфраструктури розташований на вул. Снопківській, 47

Львівська міськрада програла суд за триповерхову будівлю на вул. Снопківській, 47, якою понад 10 років користується коледж транспортної інфраструктури. Міськрада вимагала виселити коледж, оскільки ці приміщення передали в користування коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша, однак суд залишив позов ЛМР без задоволення.

Як вказано в матеріалах справи, у 2013 році управління комунальної власності Львівської міськради уклало з Львівським коледжом транспортної інфраструктури договір оренди приміщень підвалу, а також першого, другого та третього поверхів загальною площею майже 5,3 тис. м2 в будівлі на вул. Снопківській, 47. У 2015 році в договір внесли зміни, встановивши орендарем Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Термін оренди мав тривати з 12 листопада 2013 року до 7 червня 2021 року, після чого управління комунальної власності продовжило цей термін.

Водночас того ж року Львівська міськрада проголосувала за відновлення мистецького освітнього середовища на вул. Снопківській, 47 та скасувала наказ управління комунальної власності. В ЛМР стверджують, що Львівський коледж транспортної інфраструктури був підрозділом Дніпровського національного університету залізничного транспорту. У 2021 році до ЗУ «Про вищу освіту» внесли зміни, за якими відокремлені підорозділи університетів, що діють у інших містах, мали бути реорганізовані, тому договір оренди продовжувати не можна було. Крім цього, ухвалою від липня 2021 року ЛМР затвердила меморандум про створення мистецького центру на вул. Снопківській, 47 між Львівським фаховим коледжем декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша та Львівською національною академією мистецтв. В межах цього меморандуму, частину приміщень коледжу транспортної інфраструктури передали в оренду коледжу декоративного і ужиткового мистецтва.

Після закінчення договору оренди університет залізничного транспорту повернув у користування ЛМР не всі орендовані приміщення, через це міськрада звернулася до суду. В суді представники коледжу повідомили, що після реорганізації його приєднали до НУ «Львівська політехінка», тому міська рада повинна була продовжити термін оренди приміщень, змінивши назву орендаря на ЛП. Крім цього, меморандум про створення мистецького центру передбачав функціонування коледжу транспортної інфраструктури на вул. Снопівській, допоки він не знайде інших приміщень.

У серпні 2023 року Господарський суд відмовив міськраді в задоволенні позову та залишив чинним наказ управління комунальної власності про оренду приміщень за коледжом транспортної інфраструктури. В січні це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд. 30 квітня 2024 року Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду остаточно відмовив ЛМР у задоволення позову.