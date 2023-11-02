На цій ділянці розташовані залишки ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ, які глушили радіозв’язок у часи СРСР

Міський голова Львова разом із депутатами міської ради звернулися до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з закликом зберегти територію Митрополичих садів, яку нещодавно суд передав у власність Львівської філії концерну РРТ.

Йдеться про дві ділянки загальною площею 2,15 га на пл. Святого Юра, 5, де раніше були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), які глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Ця ділянка з 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку й перебувала в державній власності. Після проголошення Незалежності України земля автоматично залишилась в держвласності, в розпорядженні Львівської ОВА, а правонаступником обласного управління зв’язку став Концерн РРТ Державної служби спеціального зв’язку.

При цьому історично ця територія приналежна до собору Святого Юра і є частиною Митрополичих садів. У 2016 році приватний нотаріус із Києва Роман Падалко зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, що дозволило Концерну РРТ зареєструвати за собою і ділянку біля храму. У 2020 році Львівська міськрада звернулась до ОВА, Концерну та Кабміну з проханням передати ділянку в користування міста, втім, не отримавши відповіді, самостійно зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ. На початку жовтня Господарський суд Львівської області скасував реєстрацію 2 га землі за ЛМР та ухвалу про передачу ділянки в користування УГКЦ.

«У 2020 році ми у цій сесійній залі проголосували ухвалу, якою повернули цю земельну ділянку церкві, адже це її власність. Проте у мене було велике здивування, коли ми побачили, що Державна служба спеціального зв'язку звернулася з позовом до суду, щоб забрати цю землю собі назад. Спершу я думав, що це непорозуміння, але коли починають тут зʼявлятися посередники від забудовників, які думають, чи можна забудувати цю землю, в мене це викликає шок. Я думаю, що хтось на високих посадах не розуміє цінності духовного серця Львова», – сказав під час пленарного засідання в четвер, 2 листопада, міський голова Андрій Садовий.

Він додав, що мерія подала на рішення Господарського суду апеляцію, наполягаючи, що ця земля має бути передана у використання церкви.

Додамо, що днями Касаційний господарський суд Верховного суду остаточно відмовив Львівській міськраді у скасуванні права власності на дві будівлі, що належать Концерну РРТ. Міськрада намагалась повернути приміщення в комунальну власність, однак, на думку суду, не надала достатніх доказів.