Звернення щодо блокування платежів громад озвучив депутат Любомир Зубач

Депутати Львівської облради на засіданні у вівторок, 13 жовтня, ініціювали звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо критичної ситуації внаслідок непроведення органами Державної казначейської служби платежів територіальних громад. Відповідне звернення озвучив депутат від «Самопомочі», заступник мера Львова Любомир Зубач. Варто зауважити, що депутати не встигли проголосувати текст, оскільки не зібралися на засідання після обідньої перерви.

Як наголосив Любомир Зубач, від початку вересня 2026 року громади в Україні фактично позбавлені можливості розпоряджатися власними коштами, оскільки органи казначейства блокують проведення критично важливих платежів.

«Станом на сьогодні ситуація в громадах набирає загрозливих форм, оскільки унеможливлює належне функціонування місцевого самоврядування, зриває підготовку до опалювального сезону, блокує надання важливих соціальних та інших послуг людям», – сказано в озвученому зверненні.

Так у Львівській громаді сума непроведених платежів перевищує 1 млрд грн. Зокрема, це зарплати водіям громадського транспорту, двірникам, працівникам комунальних служб.

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Крім того, ще заблоковані такі видатки як:

кредитні кошти на фінансування медичних, освітніх та інженерних об’єктів;

оплата пільгових перевезень у громадському транспорті;

оплата аварійно-відновлювальних робіт за рахунок резервного фонду;

виконання гарантійних зобов’язань перед міжнародними структурами (ЄІБ, ЄБРР, НЕФКО);

грантові кошти для будівництва житла для ВПО.

«Якщо ситуація триватиме й надалі, громади ризикують втратити можливість належно підготувати системи комунального господарства до опалювального сезону та забезпечити безперебійне надання базових послуг населенню», – наголосив депутат.

Обласні обранці проситимуть урядовців та народних депутатів вплинути на ситуацію – невідкладно забезпечити проведення платежів місцевих бюджетів за видатками, необхідними для безперебійної роботи критичної інфраструктури, виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, підготовки до опалювального сезону, ліквідації наслідків обстрілів, соціального захисту населення, підтримки військових формувань і виконання зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями.