Львів не отримав гроші від Казначейсва гроші на зарплати комунальників

У Львові залишаються непроведеними майже 2900 платежів на понад 1 млрд грн, зокрема 140 млн грн на зарплати водіям громадського транспорту та двірникам. Про це у понеділок, 12 жовтня, повідомив міський голова Андрій Садовий. За його словами, гроші на рахунках міста є, однак Казначейство не проводить платежі.

«Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. При цьому жодного офіційного рішення уряду про їх блокування немає», – заявив Садовий.

Через затримку оплат комунальні підприємства, за словами мера, змушені брати позики. Він зазначив, що з аналогічною проблемою зіткнувся не лише Львів, а й інші міста України.

Садовий також попередив, що затримки можуть призвести до штрафів і пені за несвоєчасну оплату газу, електроенергії та податків. Крім того, за його словами, керівникам підприємств може загрожувати кримінальна відповідальність через затримку зарплат.

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Міський голова звернувся до народних депутатів із закликом допомогти розв’язати проблему. «Місцеві громади не просять додаткових грошей. Ми просимо дати можливість користуватися власними коштами, щоб вчасно виплачувати людям зарплати», – наголосив він.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що відмовляється від своєї зарплати через блокування Казначейством виплат зарплат комунальникам. Ідеться про близько 3 тисяч працівників, яким можуть затримати зарплати: 1109 працівників «Львівелектротрансу», 864 працівники АТП-1, 800 двірників і працівники комунальних служб.

Нагадаємо, 1 жовтня, правління Асоціації міст України звернулося до прем’єр-міністра з проханням розблокувати платежі громад. За даними Асоціації, проблеми з оплатами почалися 9 вересня, відтоді громади не можуть провести низку платежів, хоча мають кошти на рахунках, а самі оплати відповідають вимогам постанови Кабміну №590.

Зокрема, затримки стосуються закупівлі палива для автомобілів, які використовують для надання медичної допомоги та розбору завалів після обстрілів. Також громади не можуть оплатити роботи й обладнання для медичних, освітніх та соціальних закладів і підготовку до опалювального сезону.

За інформацією Асоціації, непроведені платежі також перешкоджають ремонту пошкодженої обстрілами інфраструктури та енергетичних об’єктів і підготовці пунктів незламності.