Йдеться про будівлю обласного архіву на вул. Павла Думанського, 4 (стара назва – вул. Буйка)

Господарський суд Києва вдруге відмовив у поверненні будівлі обласного архіву у власність Львівської обласної ради. У 2023 році право власності на це майно зареєструвала Львівська ОВА.

Йдеться про всю будівлю обласного архіву на вул. Павла Думанського, 4 (стара назва – вул. Буйка) площею 3738,9 м². У 1991 році під час реорганізації Комуністичної партії все її майно передали в обласну комунальну власність, зокрема й будівлю обласного архіву.

Попри це, у 2024 році державна реєстраторка Яворівської районної державної адміністрації Ірина Мазяр зареєструвала право власності на будівлю архіву за Львівською обласною військовою адміністрацією. Через це ЛОР звернулась в суд.

У січні 2025 року Господарський суд Києва встановив, що майно компартії передали у власність Львівської обласної ради народних депутатів, правонаступницею виконкому якої є Львівська ОВА. Відповідно, будівля першочергово мала належати їй, а не ЛОР. Тоді ж суд відмовив обласній раді у задоволенні позову.

Це рішення ЛОР оскаржила у Північному апеляційному господарському суді, який у квітні 2025 року залишив чинним рішення першої інстанції, а Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

У листопаді 2025 року Господарський суд Києва вдруге відмовив ЛОР у задоволенні позову. Це рішення також можна оскаржити в апеляції.