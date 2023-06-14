Внаслідок негоди 10 червня в Східниці та ближніх селах підтопило будинки та розмило дороги

Через розмиття дороги Східниця – Верхнє Синьовиднє дорожники облаштували об’їзд пошкодженої ділянки. Про відновлення руху після ліквідації наслідків стихії повідомлять додатково.

Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, дорозі загального користування місцевого значення Східниця – Верхнє Синьовиднє ліквідовують наслідки негоди, яка була 10 червня.

Схема об’їзду перекритої ділянки

«Дорожники розчищають від ґрунту, гілок та сміття пішохідні доріжки і узбіччя. Уже очистили покриття на ділянці Східниця – Підгородці. Вивезли близько 150 метрів кубічних ґрунту. Наступний етап – ремонт дороги», – зазначив голова ЛОВА.

Нагадаємо, під час негоди у Львівській області 10 червня стався паводок у Східницькій та Сколівській громадах. Вода затопила приблизно 100 домогосподарств, автомобілі, магазини та готелі. Крім цього, пошкоджені дороги та мости. У Львівському регіональному центрі з метеорології повідомили, що підтоплення в Східниці виникли через забруднення водойм.