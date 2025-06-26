Львівська письменниця Вікторія Амеліна посмертно здобула премію Орвелла
Премію отримала її книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну»
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Львівська письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по кафе в Краматорську у липні 2023 року, посмертно отримала премію Джоржа Орвелла у категорії Political Writing (політичний нонфікшн). Премію здобула її книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну». Про це 25 червня повідомили на сторінці премії в соцмережі X.
«Незабутня картина людських наслідків війни», – прокоментував перемогу книги Вікторії Амеліної голова журі Кім Даррок.
Книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну» вийшла друком у 2025 році у видавництві William Collins, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд. Це незавершена книга Вікторії Амеліної, яка поєднує її записи в щоденнику, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.
Книга присвячена не лише війні, а й жінкам, які її документують та переживають. Серед героїнь книги правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, бібліотекарка, яка пережила окупацію, Юлія Какуля-Данилюк та інші.
Додамо, що премію Джорджа Орвелла щороку присуджує фонд його імені за твори та репортажі, які найкраще відповідають амбіціям письменника – перетворити політичну літературу на мистецтво.
Нагадаємо, Вікторія Амеліна – письменниця зі Львова, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю, правозахисниця та документаторка воєнних злочинів. У 2021 році вона стала лауреаткою Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.
Вікторія Амеліна загинула внаслідок смертельних травм, отриманих під час російського удару по Краматорську 27 червня. Вона померла у лікарні 3 липня.