Книга Вікторії Амеліної «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну»

Львівська письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по кафе в Краматорську у липні 2023 року, посмертно отримала премію Джоржа Орвелла у категорії Political Writing (політичний нонфікшн). Премію здобула її книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну». Про це 25 червня повідомили на сторінці премії в соцмережі X.

«Незабутня картина людських наслідків війни», – прокоментував перемогу книги Вікторії Амеліної голова журі Кім Даррок.

Книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну» вийшла друком у 2025 році у видавництві William Collins, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд. Це незавершена книга Вікторії Амеліної, яка поєднує її записи в щоденнику, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.

Книга присвячена не лише війні, а й жінкам, які її документують та переживають. Серед героїнь книги правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, бібліотекарка, яка пережила окупацію, Юлія Какуля-Данилюк та інші.

Додамо, що премію Джорджа Орвелла щороку присуджує фонд його імені за твори та репортажі, які найкраще відповідають амбіціям письменника – перетворити політичну літературу на мистецтво.

Нагадаємо, Вікторія Амеліна – письменниця зі Львова, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю, правозахисниця та документаторка воєнних злочинів. У 2021 році вона стала лауреаткою Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.

Вікторія Амеліна загинула внаслідок смертельних травм, отриманих під час російського удару по Краматорську 27 червня. Вона померла у лікарні 3 липня.