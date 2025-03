Церемонія відкриття читального простору імені Вікторії Амеліної

У будівлі Європейського парламенту у французькому Страсбурзі відкрили читальний простір імені української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула від російського ракетного удару по кафе в Краматорську в червні 2023 року. Про це повідомила письменниця, перекладачка Ярина Груша 12 березня.

Письменниця розповіла, що Вікторія Амеліна стала першою українкою, на честь якої назвали простір в європейських інституціях. Зала розташована в частині парламенту, яка присвячена колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю.

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, яка проводила церемонію відкриття, підкреслила, що це «важливий політичний жест, щоб вкотре нагадати, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна».

Виступаючи на церемонії відкриття простору від імені родини та друзів Вікторії Амеліної Ярина Груша розповіла, що «Вікторія вірила, що Європа – це її дім, а ще більше вона вірила у верховенство права та інституцій».

«Читальний зал імені Вікторії Амеліної – це не простір, де будуть судити росіян за їхні воєнні злочини, для цього будуть інші простори, але цей простір у своєрідний спосіб вже став актом справедливості для Вікторії та всіх тих українців, кому вона надавала голос у своїх текстах», – сказала Груша.

Простір, серед інших, відвідали президентка Європейського парламенту Роберта Метцола та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У подарунок вони отримали англійську версію книги Вікторії Амеліної Looking at Women, Looling at war.

Що відомо про Вікторію Амеліну

Вікторія Амеліна (до шлюбу Шаламай) народилася у Львові, у шкільні роки переїхала до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. У 2005 – 2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях, але згодом вирішила присвятити себе письменницькій роботі.

37-річна Вікторія Амеліна є авторкою книг «Хтось, або Водяне Серце», «Синдром листопаду», «Дім для Дома», «Е-е-есторії екскаватора Еки».

У 2021 році Вікторія Амеліна стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який відбувався у містечку Нью-Йорк на Донеччині.

З початку повномасштабного вторгнення письменниця приєдналася до команди правозахисної організації Truth Hounds і документувала воєнні злочини росіян на деокупованих територіях України.

Під час обстрілу кафе у Краматорську 27 червня 2023 року Вікторія отримала важкі поранення, від яких 1 липня померла у лікарні Мечникова у Дніпрі. Письменниця похована на Личаківському кладовищі у Львові. У Вікторії Амеліної залишився неповнолітній син.

У 2024 році у «Видавництві Старого Лева» вийшла посмертна поетична збірка Вікторії Амеліної «Свідчення». Письменниця посмертно нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня.