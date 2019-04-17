Львівська поліція відкрила кримінальну справу через пост журналістки про суддю

В.о. голови Кам'янка-Бузького районного суду Маркіян Самсін

Голова Кам'янка-Бузького районного суду Маркіян Самсін поскаржився у поліцію на львівську журналістку Вікторію Балицьку за те, що вона написала про нього пост на своїй сторінці у Facebook. За цим фактом порушили кримінальне провадження. Про це 17 квітня Вікторія Балицька повідомила у Facebook-спільноті «Судний день».

«Будьте обережні, коли пишете щось про суддів. Або добре, або нічого. А ще краще взагалі нічого не пишіть про їхню діяльність (або бездіяльність), якщо не хочете стати фігурантом кримінальної справи. Я серйозно. В ідеалі не дивіться в очі судді, бо він може розцінити ваш погляд як втручання в його діяльність. Ну, а що? А раптом йому здасться, що ви погрожуєте поглядом, або спонукаєте до певного рішення. Думаєте, я сильно перебільшую? Як би ж то?! По факту написання мною посту в Fb поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 376 ККУ ч. 1 "Втручання в діяльність судових органів"», – написала Вікторія Балицька.

Суддю обурило, що 5 листопада 2018 року Вікторія Балицька на своїй сторінці у Facebook написала пост про те, що він не взяв під варту і відпустив додому підозрюваного у вбивстві. Йдеться про вбивство 86-річної жінки, яке трапилось 4 листопада у Кам'янці-Бузькій на Львівщині. Жінку вбив 25-річний чоловік, який прийшов до неї додому полагодити якусь побутову техніку. Між ним і господинею будинку виникла сварка і він до смерті забив її палицею та втік.

Поліцейські затримали чоловіка наступного дня і привезли до суду для обрання міри запобіжного заходу. Однак суддя Маркіян Самсін відклав засідання до 09:00 6 листопада, то ж поліцейським довелось відпустити підозрюваного додому.

Того ж вечора Вікторія Балицька написала у Facebook: «Суддя Самсін почав сьогодні десь приблизно о 16:00 засідання з обрання запобіжного, але без пояснень перервав і переніс засідання на завтра на ранок, на 9:00. Можливо, суддя мав якісь поважні причини? Це все ж не вкладається в голові. Це підозрюваний у вбивстві. Він не був затриманий на місці злочину, відтак його поліця змушена відпустити додому. Так, отакий закон. Утримувати в відділенні його не мають права, це незаконно. Хто і як має його стерегти впродовж ночі? Може суддя? А якщо він «стане на лижі»? Сучасне законодавство помножене на специфічну поведінку окремих суддів породжує якийсь правовий сюр».

Цей допис не сподобався судді Маркіяну Самсіну і він написав заяву у поліцію. Слідчий відділ ГУ НП у Львівській області за цим фактом порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 376 («Втручання в діяльність судових органів»). Якщо поліція знайде склад злочину у діях Вікторії Балицької, їй може загрожувати 850 грн штрафу, два роки виправних робіт або арешт на термін до 6 місяців.

Нагадаємо, у січні 2019 року у Кам'янці-Бузькій 56-річного суддю Маркіяна Самсіна побили невідомі. Він працює суддею Кам’янка-Бузького районного суду з 2007 року, наразі він є в.о. голови цього райсуду. У 2018 році Маркіян Самсін отримував сувору догану від Вищої ради правосуддя за порушення термінів розгляду справ.