Львівська поліція відкрила кримінальну справу через пост журналістки про суддю

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 17:264480

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Львівська поліція відкрила кримінальну справу через пост журналістки про суддю
фото «Судово-юридичної газети»
В.о. голови Кам'янка-Бузького районного суду Маркіян Самсін

Голова Кам'янка-Бузького районного суду Маркіян Самсін поскаржився у поліцію на львівську журналістку Вікторію Балицьку за те, що вона написала про нього пост на своїй сторінці у Facebook. За цим фактом порушили кримінальне провадження. Про це 17 квітня Вікторія Балицька повідомила у Facebook-спільноті «Судний день».

«Будьте обережні, коли пишете щось про суддів. Або добре, або нічого. А ще краще взагалі нічого не пишіть про їхню діяльність (або бездіяльність), якщо не хочете стати фігурантом кримінальної справи. Я серйозно. В ідеалі не дивіться в очі судді, бо він може розцінити ваш погляд як втручання в його діяльність. Ну, а що? А раптом йому здасться, що ви погрожуєте поглядом, або спонукаєте до певного рішення. Думаєте, я сильно перебільшую? Як би ж то?! По факту написання мною посту в Fb поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 376 ККУ ч. 1 "Втручання в діяльність судових органів"», – написала Вікторія Балицька.

Суддю обурило, що 5 листопада 2018 року Вікторія Балицька на своїй сторінці у Facebook написала пост про те, що він не взяв під варту і відпустив додому підозрюваного у вбивстві. Йдеться про вбивство 86-річної жінки, яке трапилось 4 листопада у Кам'янці-Бузькій на Львівщині. Жінку вбив 25-річний чоловік, який прийшов до неї додому полагодити якусь побутову техніку. Між ним і господинею будинку виникла сварка і він до смерті забив її палицею та втік.

Поліцейські затримали чоловіка наступного дня і привезли до суду для обрання міри запобіжного заходу. Однак суддя Маркіян Самсін відклав засідання до 09:00 6 листопада, то ж поліцейським довелось відпустити підозрюваного додому.

Того ж вечора Вікторія Балицька написала у Facebook: «Суддя Самсін почав сьогодні десь приблизно о 16:00 засідання з обрання запобіжного, але без пояснень перервав і переніс засідання на завтра на ранок, на 9:00. Можливо, суддя мав якісь поважні причини? Це все ж не вкладається в голові. Це підозрюваний у вбивстві. Він не був затриманий на місці злочину, відтак його поліця змушена відпустити додому. Так, отакий закон. Утримувати в відділенні його не мають права, це незаконно. Хто і як має його стерегти впродовж ночі? Може суддя? А якщо він «стане на лижі»? Сучасне законодавство помножене на специфічну поведінку окремих суддів породжує якийсь правовий сюр».

Цей допис не сподобався судді Маркіяну Самсіну і він написав заяву у поліцію. Слідчий відділ ГУ НП у Львівській області за цим фактом порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 376 («Втручання в діяльність судових органів»). Якщо поліція знайде склад злочину у діях Вікторії Балицької, їй може загрожувати 850 грн штрафу, два роки виправних робіт або арешт на термін до 6 місяців.

Нагадаємо, у січні 2019 року у Кам'янці-Бузькій 56-річного суддю Маркіяна Самсіна побили невідомі. Він працює суддею Кам’янка-Бузького районного суду з 2007 року, наразі він є в.о. голови цього райсуду. У 2018 році Маркіян Самсін отримував сувору догану від Вищої ради правосуддя за порушення термінів розгляду справ.

Нагадаємо, на журналістку телеканалу НТН та голову кадрової комісії ГУ НП Львівщини Вікторію Балицьку подав до суду Керівник секретаріату парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Юрій Сорочик, якого звинуватили у побитті патрульного поліцейського ввечері 26 січня на кільцевій дорозі біля Львова. Саме Вікторія Балицька повідомила про його конфлікт із патрульними. Однак чиновник назвав цю інформацію наклепом і заявив, що поліцейські вимагали в нього хабара.
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