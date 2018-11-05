25-річний чоловік вбив пенсіонерку у Кам’янці-Бузькій

4 листопада у м. Кам’янка-Бузька на Львівщині вбили 86-річну пенсіонерку. Її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у власному будинку сусіди. Поліція затримала підозрюваного 25-річного чоловіка.

Як інформує прес-служба поліції Львівщини, о 16:50 сусіди помітили, що в помешканні пенсіонерки вдень горить світло. Вони зайшли в будинок, де в коридорі виявили тіло вбитої жінки.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий 25-річний місцевий мешканець. Йому оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Завтра, 6 листопада, суд обере йому міру запобіжного заходу.

Поліція з’ясовує мотиви та обставини скоєння злочину.