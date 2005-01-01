Львівська школа отримала журнал «Русская школа» і російські словники. Директор обурений

Обкладинка примірника часопису «Русская школа», який надійшов у школу «Будокан»

Львівська загальноосвітня середня школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» на вул. Шухевича, 2 отримала російсько-українські словники та передплату на часопис «Русская школа». Про це у Facebook у середу, 28 березня, повідомив директор школи Олександр Козловський.

«Це прийшло щойно на пошту в нашу школу. Хтось на четвертому році війни оплатив нам цей цікавий часопис. Цей «свіжак», який ми будемо тепер отримувати 4 рази в рік, – це український часопис! Він видається на вул. Грушевського у Києві тиражем більш ніж 2 тис. екземплярів!!! Видає його, як виявляється, Всеукраїнська громадська організація "Русская школа"», – написав Олександр Козловський.

У журналі «Русская школа» йдеться про спільні російсько-українські молодіжні заходи та спільний освітянський форум, який нібито відбувся у листопаді 2017 року у Мінську.

Усі фото Олександра Козловського

Як повідомив Олександр Козловський ZAXID.NET, з цього приводу він уже звернувся до УСБУ у Львівській області і сьогодні зустрінеться з працівниками спецслужби, щоб розповісти про цей інцидент.

Однак за словами речника УСБУ у Львівській області Олега Александрова, до слідчих звернення наразі не надходило. «Ми чекаємо на заяву від директора, хоча вже ознайомились із його повідомленням у Facebook і в будь-якому разі візьмемо це до уваги та спробуємо дослідити, хто ж замовив цю літературу», – сказав Олег Александров ZAXID.NET.

«Я б не реагував на це так, якщо б вчора (тобто 27 березня, – ред.) моя школа не отримала від бібліотечної системи м. Львова 10 екземплярів російсько-українських словників! 10 словників, які коштували бюджету 519 гривень і які ніхто не замовляв. Ми два роки просимо надати нашим дітям в школі українські підручники для 6-8 класів, а замість них отримуємо російсько-українські словники і пораду "здати в макулатуру непотрібні книжки та купити підручники" та підписку на часопис "Русская школа"», – додав також директор школи.

Як пізніше пояснила ZAXID.NET начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, жодного окремого замовлення на ці словники управління освіти не робило. «Ми не замовляли ці російсько-українські словники для школи. Очевидно у Міносвіти досі зазначено, що це – школа з російською мовою навчання, том так вийшло», – сказала Зоряна Довганик.

Додамо, до 2016 року школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» була загальноосвітньою школою №25 із російською мовою викладання. Школу переформатували після того, як у червні 2016 року її директором став Олександр Козловський. Тепер учні школи, окрім усіх інших предметів також вивчають японську та китайську мови і тренуються у східних бойових мистецтвах – карате та джіу-джитсу.

Додамо, що подібний скандал через журнал «Русская школа» у січні трапився в одній з київських шкіл. Як повідомляв сайт телеканалу новини «24», посилаючись на директора Сергія Горбачова, тоді хтось також надіслав до школи примірники журналу, хоча сама школа їх не замовляла.