Міжнародна виставка Galychyna Shoes Expo

Мистецтво завжди було джерелом натхнення для дизайнерів взуття. Кольори, форми, лінії – усе це впливає на створення окремих моделей, які можуть бути як об’єктом мистецтва, так і мати практичну функцію. Система відтінків Pantone дала нові можливості для дизайнерів у виборі кольорів та їх поєднанні. Ця палітра стала невіддільною частиною багатьох витворів мистецтва та дизайну, зокрема й у створенні взуття.

Так, на початку березня у Львові стартував захід, в якому поєднані майстерність, стиль та культура. Під час Міжнародної виставки Galychyna Shoes Expo та арт-проєкту «Мистецтво дизайну в Україні», яка проходить з 5 по 7 березня у виставковому комплексі «Палац мистецтв», вкотре зустрілися кращі виробники взуття з власниками бутиків, торгових точок чи онлайн-магазинів.

За роки проведення ця виставка стала відома не тільки у Львові, а й у всій Україні, тому залучає дедалі більше гравців взуттєвого бізнесу з інших областей, яких чи не найбільше цікавить саме львівське взуття. Цього разу на заході представлені фабрики з таких міст:

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Чернігів;

Луцьк;

Кривий Ріг;

Бровари;

Косів.

Серед них виробники чоловічого та жіночого взуття – Stefano, LUX, SPRINGER, CYPRESS, Caman, Gama, Ricco Style, лише жіночого – L-FASHION, VIRTUS, L Style, 105.store, SL collection, OLAN-S, VIP COLLECTION, CRISMA, чоловічого – ICOS, імпортер чоловічого, жіночого та дитячого взуття RESTIME, виробники взуття для жінок, чоловіків і дітей – Берегиня, Alex Bens і спортивного взуття – CrosSAV.

Наприклад, львівський бренд Vip Collection на сьогодні є одним з провідних виробників взуття в Україні, що пропонує сотні моделей на будь-який смак. Тож можна знайти саме те, що потрібно. Це вироби різного дизайну, кольору, стилю. Але, найголовніше, бренд Vip Collection – це завжди висока якість. Не менш відомим є і Stefano Collection – львівська фабрика взуття та аксесуарів, що функціонує на ринку України з 2006 року. Основною діяльністю її виробництва є пошиття взуття та аксесуарів з натуральних матеріалів: шкіри, нубуку та замші.

Організатори виставки активно підтримують соціальні й культурні проєкти, тож цього разу в рамках Galychyna Shoes Expo відвідувачі оглянуть виставку світлин «Один день з життя…», історію про незламність українського духу, що є спільним проєктом Львівського фотомузею та Військово-медичного клінічного центру західного регіону, та зможуть долучитися до збору на придбання вуличного «монітору декомпресії».

Крім того, чимало взуттєвих фабрик зі Львова, Харкова та інших міст шиють взуття для ЗСУ за свій кошт, спонсорують дизайнерські покази та культурні події, зокрема арт-проєкт «Мистецтво дизайну в Україні» в головному культурному осередку Львова – «Палаці мистецтв». Тож виробники взуття не лише платять податки, створюють робочі місця, донатять на армію, а й підтримують культурне життя країни, що особливо важливо в теперішніх умовах.

Galychyna Shoes Expo 2024 – це не просто типовий захід, а повноцінна платформа для всіх гравців у взуттєвому бізнесі, незалежно від їхнього рівня досвіду та масштабу діяльності. Вона дає відвідувачам унікальну нагоду для розвитку своєї справи та знаходження нових можливостей. Зв’язок мистецтва та дизайну взуття дозволяє створити унікальні та неповторні моделі, які не лише вражатимуть своєю красою, але й матимуть глибокий сенс та значення. Це відкриває нові горизонти для творчих пошуків та дозволяє кожному дизайнеру реалізувати свої ідеї в найкращому вигляді й представити їх на виставці на розсуд українського ритейлу, а потім і кінцевому споживачу. Тож, як не крути, а взуття – це мистецтво, в якому живе сьогодення, майбутнє та історія.

Виставка Galychyna Shoes Expo відкриває свої двері з 5 по 7 березня у «Палаці мистецтв» за адресою м. Львів, вул. Коперника,17.