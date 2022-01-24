Залізниця заявила до відшкодування в 11 разів більші збитки

Мешканець Рівненщини виплатить 28 тис. грн «Львівській залізниці» за спробу крадіжки магістрального кабелю. У жовтні 2021-го чоловік викопав у селі Городок 17 метрів кабелю, після чого його помітили охоронці залізничної станції. У підсумку чоловік погодився відшкодувати «Львівській залізниці» суму, в 11 разів вищу від вартості кабелю.

В обідню пору 20 жовтня торік Василь Ш. на залізничному перегоні Рівне-Обарів у селі Городок Рівненського району з допомогою лопати й сокири розкопав та зрізав 17 метрів магістрального кабелю. Однак вкрасти й продати не встиг — його помітили охоронці станції Здолбунів. На місце викликали поліцію, за фактом крадіжки було відкрито кримінальне провадження.

Підозрюваний усіляко сприяв розслідуванню. Кабель насправді коштував 2517 грн, однак залізниця заявила до відшкодування більш ніж в 11 разів більше — 28 278 грн. Покарання просила обрати на розсуд суду. Обвинувачений погодився і з кількістю, і з ціною кабелю, тож суд задовольнив цивільний позов у повному обсязі.

У січні суддя Рівненського райсуду Сергій Коробов засудив Василя Ш. до 80 годин громадських робіт зі сплатою завданих залізниці збитків.