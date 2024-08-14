Львівська обласна лікарня та обласний госпіталь ветеранів війн сплачують ПДФО в обласні громади, хоча зареєстровані у Львові

Львівська міська рада звернулася в Держаудитслужбу і в Державну податкову службу через несплату двома лікарнями, що підпорядковуються Львівській обласній раді, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в міський бюджет. Також міськрада просила відреагувати на цей інцидент президента, Кабмін, прокуратуру і поліцію. Відповідне звернення озвучили ще на засіданні сесії у четвер, 4 липня. У серпні ZAXID.NET отримав доопрацьований текст звернення, а також відповіді на це звернення від відповідних структур.

Як повідомив під час пленарного засідання міський голова Львова Андрій Садовий, з травня 2024 року Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи та Львівська обласна лікарня не сплачують у міський бюджет ПДФО. Ще у березні 2024 року управління майном спільної власності Львівської облради вирішило змінити місце сплати ПДФО трьох обласних лікарень зі Львова у інші громади. Йшлося про Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи та Львівську обласну лікарню. Пізніше центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф від цього рішення відмовився.

Під час пленарного засідання 4 липня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з травня 2024 року Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи та Львівська обласна лікарня перестали сплачувати ПДФО в міський бюджет. При цьому, лікарні й надалі зареєстровані на території Львівської громади. За ініціативи медзакладів депутатська комісія з питань охорони здоров’я ЛОР дозволила госпіталю сплачувати ПДФО в бюджет Трускавця, а обласній лікарні – у Великолюбінську ОТГ.

Депутати Львівської міськраді надіслали звернення до президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка і очільника МВС Ігоря Клименка, генерального прокурора Андрія Костіна та керівника ГУ Нацполіції у Львівській області Олександра Шляховського. У зверненнях вказано, що за два місяці, коли лікарні перереєструвати сплату ПДФО в інші громади бюджет Львова недоотримав 10 млн грн. При цьому, як мешканці міста, працівники обласних лікарень їхні родичі користуються низкою міських послуг та пільг. Крім цього, міськрада звільнила від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно медзаклади, зареєстровані на території Львівської ОТГ.

Тому Львівська міська рада звернулась до Західного офісу Держаудитслужби та ГУ ДПС у Львівській області з проханням перевірити дотримання норм законодавства Львівською обласною клінічною лікарнею та Львівським обласним госпіталем ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, а також просила відреагувати всіх, до кого звернулась, у разі виявлення порушень.

Наразі міськрада отримала відповіді від прем’єр-міністра, Офісу генпрокурора, Львівської обласної прокуратури та МОЗ. У прокуратурі повідомили, що порушення в зверненні питання не належать до її компетенції. Аналогічну відповідь надали й в МОЗ, оскільки лікарні не підпорядковуються міністерству, а перебувають на балансі ЛОР. У відповіді прем’єр-міністра вказано, що звернення ЛМР переадресували міністру фінансів Сергію Марченку, голові Держаудитслужби Аллі Басалаєвій та голові ДПС Тетяні Кірієнко. Інші відомства відповідей на звернення не надали.

Нагадаємо, упродовж 2019-2020 років Львівська облрада перереєструвала низку комунальних закладів зі Львова у райони, щоб уникнути сплати податків у міський бюджет. Після того, як Верховна Рада ухвалила закон, що унеможливив безпідставну перереєстрацію і ці медзаклади перереєстрували назад у Львів.

Додамо, що Львівська облрада погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.