15-річний хлопець три роки не міг нормально їсти, поки не потрапив до хірургів львівського "Охматдиту"

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» виявили у 15-річного мешканця Чернівецької області рідкісне захворювання – ахалазію стравоходу, через яке хлопець не міг нормально їсти і ковтати їжу. Він мучився три роки. Хвороба ледь не довела підлітка до серйозних нервових розладів, але дитячі хірурги успішно розв’язали цю проблему.

Дитячим хірургам Данило поскаржився на те, що вже три роки не може нормально їсти і ковтати їжу. У нього їжа затримувалася за грудиною і для полегшення проходження їжі йому доводилося робити посилені ковтальні рухи, запивати її великою кількістю води. Через це він був за крок до серйозного нервового розладу.

Аби хлопець міг нормально їсти і ковтати, хірургам довелося розсікти м'язи стравоходу

Підлітку провели КТ-обстеження, яке виявило у нього рідкісне захворювання – ахалазію стравоходу.

Це захворювання, повідомили в лікарні, характеризується порушенням прохідності кардіального відділу стравоходу і значним його розширенням над ділянкою звуження. Може бути вродженим, або розвинутися внаслідок стресу.

Захворювання часто діагностується у дітей старших п’ять років і проявляється двома основними симптомами: блювотою і порушенням ковтання.

Торакальний хірург «Охматдиту» Олег Ленів твердить, що тривале порушення харчування у таких дітей може призвести до затримки розвитку, дефіциту ваги, а блювота не рідко ускладнюється потраплянням їжі у дихальні шляхи, що призводить до розвитку легеневих ускладнень (бронхіти, пневмонії).

Аби допомогти Данилові, хірурги вирішили провести складне оперативне втручання.

«Було прийнято рішення про проведення складного оперативного лікування – кардіоміотомії з езофагокардіофундоплікацією, іншими словами, хірурги розсікли м’язи стравоходу. Після операції хлопець може нормально їсти і розвиватися як і його однолітки, у нього зникли всі симптоми порушення ковтання та блювання і пов’язані із ними відчуття неповноцінності», – кажуть у лікарні.