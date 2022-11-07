При повторному огляді після лікування від пухлини не залишилося і сліду

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» отоларингологам вперше вдалося допомогти чотиримісячному малюку позбутися пухлини гортані не хірургічним способом, а медикаментозним. Підібрати відповідне лікування їм допоміг один з провідних дитячих отоларингологів Європи, керівник клініки дитячої оториноларингології в Познані професор Ярослав Шидловський.

Батьки чотиримісячного Ярослава з Волині, як повідомили в лікарні, звернулися до львівських дитячих отоларингологів зі скаргами, що дитина погано дихає, погано їсть і практично не набирає вагу – за місяць поправляється лише на кілька десятків грамів.

У лікарні хлопчика ретельно обстежили. Йому зробили пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладовому просторі гортані.

Дитячі отоларингологи обговорили цю патологію з професором з Познані Ярославом Шидловським, який є одним з провідних дитячих отоларингологів Європи і має великий досвід у лікуванні різних пухлин у дітей.

«Професор Ярослав Шидловський за допомогою телемедичної консультації допоміг нам підібрати відповідну схему лікування. Це перший випадок гемангіоми гортані, яку нам вдалося вилікувати медикаментозно. Ми коли побачили результат, були вражені – від пухлини нічого не залишилося. Вона хоч і доброякісна, але загрожувала життю дитини, адже була у найвужчому місці гортані. Якби її довелося оперувати, то після операції залишився б рубець і хлопчик ще багато років мав би проблеми», – розповів ZAXID.NET керівник Клініки дитячої оториноларингології - хірургії голови та шиї львівського «Охматдиту» Федір Юрочко.

За словами лікаря, лікування тривало довго, рік і два місяці. Та уже через місяць лікування хлопчик краще почав дихати, більше їсти і набирати вагу. За місяць поправився на 900 г.

А через рік і два місяці, як твердять лікарі, сталося диво – від пухлини не залишилося і сліду. Хлопчик росте, добре розвивається, набирає вагу як і всі діти його віку.