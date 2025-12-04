Львів'янка з командою лікарів, які її рятували

Хірурги львівської лікарні св. Луки спільно з ендоскопістами успішно прооперували 80-річну львів’янку, у якої стент, встановлений для відтоку жовчі, із загальної жовчної протоки мігрував у праву печінкову. Це рідкісний випадок в медицині. Зазвичай операція з видалення стента є доволі травматичною, і аби не піддавати літню пацієнтку значній травматизації, хірурги видалили його малотравматичним способом, через 0,5 см розріз.

Цього літа львів’янку Ганну Грабовенську почав турбувати біль у животі. Причиною були камені в загальній жовчній протоці, які перешкоджали нормальному відтоку жовчі. Лікарі їх видалили і щоб нормалізувати відтік та запобігти повторній закупорці, встановили стент, повідомили у лікарні.

Через два місяці жінка звернулася до лікарів, аби ті забрали стент. Та зробити це виявилося не просто: стент змістився, мігрував із загальної жовчної протоки у праву печінкову. Навколо нього в печінці вже сформувався абсцес, тобто скупчення гною, яке могло спричинити інтоксикацію, сепсис і зрештою смерть пацієнтки. Її потрібно було терміново оперувати.

«Стент мігрує нечасто і, щоб дістати його, зазвичай робиться великий розріз. Завершується операція зовнішнім дренуванням, назовні виводиться трубка, по якій витікає жовч з печінки. І пацієнт з цим дренажем має ходити місяць, що дуже незручно. Ми ж обрали для пацієнтки шлях найменшої травматизації», – каже завідувач хірургічного відділення лікарні Мар’ян Кузьмак.

Через маленький розріз, 0,5 см, хірурги за асистенції ендоскопістів дістали стент, здренували абсцес та зашили протоку. А, щоби вона загоїлася, встановили новий стент та закріпили його, аби він не міг мігрувати. Завдяки малотравматичній операції львів’янка через 5 днів уже була вдома.

Згодом пацієнтка прийшла до лікарів, аби ті видалили стент. Він їй більше не потрібний, робота жовчних проток налагодилася. Жінка почувається добре.