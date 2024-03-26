Пацієнтка зі своїми рятівниками(зліва направо):лікар-інтерн Марія Шабат, завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкохірургії Гнат Геричі і хірург Степан Кучабський

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно провели складну реконструктивну операцію 49-річній львів’янці, яка 30 років жила зі зрощеними пальцями рук. Лише зараз вона зважилася довіритися лікарям. Через цю ваду вона не могла одягнути обручку, хоч давно у шлюбі.

49-річна львів’янка Леся Бучацька у дитинстві впала і дуже травмувала обидві кисті. У 17 років, аби виправити наслідки травми, її прооперували, але невдало. У неї розвинулась та сформувалася важка патологія – безіменні та середні пальці рук заклякли, перестали розгинатися, а згодом і взагалі зрослися. І лише тепер, 30 років потому, жінка наважилася ще раз довіритися лікарям, повідомили у лікарні.

Хірурги лікарні діагностували у пацієнтки синдром Ерлеса Данлоса, тобто, аномалію розвитку сполучної тканини.

«Через перенесену травму у жінки розвинувся та сформувався важкий дефект обидвох кистей. Рубці на долонях знерухомили треті та четверті фаланги і з часом пальці, які зовсім не розгиналися, зрослися. Утім, сучасні методики дозволяють виправити цю ваду», – кажуть у лікарні.

Сучасні методики дозволяють виправити цю ваду

Операція тривала 6 годин. Аби відновити функцію кистей, хірурги провели складне оперативне втручання з використанням методики клаптя. Спершу звільнили м'які тканини від рубців та спайок, а далі взяли клапоть на променевій судині з власною м'якої тканиною пацієнтки і закрили ним дефект.

Операцій пройшла успішно. Нині на пацієнтку чекає тривала реабілітація, адже за довгі роки м'язи та сухожилля атрофувалися. І, аби їх розпрацювати, треба щодня займатися з фізичним терапевтом. За місяць на жінку чекає таке саме втручання на другій кисті.

Жінка налаштована оптимістично, не стримує радості і з нетерпінням чекає того моменту, коли вона нарешті зможе одягнути на палець шлюбну обручку.