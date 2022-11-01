Операція тривала понад дві години

Команда хірургів львівської лікарні св.Пантелеймона успішно прооперувала пацієнтку з рідкісною патологією – аневризмою ворітної вени. За останні 70 років, кажуть у лікарні, у світовій медичній літературі описано лише 190 випадків з такою патологією. У цій лікарні таке оперативне втручання провели вперше.

Три місяці тому пацієнтка Людмила з Хмельниччини відчула гострий біль у ділянці правого підребер’я. Будь-які рухи завдавали їй дискомфорту. Жінка звернулася до сімейного лікаря, а він скерував її на комп’ютерну томографію (КТ), яка і виявила рідкісне захворювання.

Пацієнтка (у центрі) зі своїми рятівниками

«Аневризма ворітної вени – патологічне розширення портальної вени, якою кров відтікає із кишківника та впадає у печінку. Шокував лікарів також розмір судини пацієнтки - 5х6 см», – сказано у повідомленні.

Жінка довго шукала спеціалістів, які могли б її прооперувати. Зверталася і до хірургів у Рівному, Києві, а у вересні цього року приїхала до Львова, в лікарню св. Пантелеймона.

Тут їй провели повне обстеження, повторне КТ. Єдиний вихід – операція. Без оперативного втручання аневризма могла затромбуватись або навіть розірватись. Зваживши всі за та проти, медики вирішили оперувати.

До складу операційної бригади увійшли: провідний спеціаліст Центру хірургії Юрій Шаваров, завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень, асистент Дмитро Ройко та анестезіолог Марта Остапчук.

«Складність операції полягала в анатомічному розташуванні – у тій ділянці знаходяться життєво важливі структури, пошкодження яких може стати фатальним для пацієнта. Та хірурги успішно видалили аневризму й виконали пластику ворітної вени. Операція тривала понад дві години», – кажуть у лікарні.

Післяопераційний період пройшов без ускладнень, вже наступного дня пацієнтку перевели з реанімації у відділення судинної хірургії. Пацієнтка почувається добре і у минулі вихідні поїхала додому на Хмельниччину.