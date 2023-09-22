Операція була складна, але минула успішно

Хірурuи львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 55-річну львів’янку з рідкісною пухлиною на сонній артерії. Пухлина була великих розмірів, розташована у небезпечному місці і загрожувала життю жінки. Хвора вчасно потраепила да щелепно-лицевих хірургів.

Жінка працює вихователькою у дитячому садочку. Навесні вона помітила припухлість на шиї. Спершу подумала, що це запалення лімфатичних вузлів, і до лікаря не звернулася. Та згодом припухлість почала збільшуватися і при ковтанні з’явився нестерпний біль. Терапевт, до якого звернулася хвора, скерував її до щелепно-лицевих хірургів, повідомили в лікарні.

«Жінці провели УЗД-діагностику і комп'ютерну томографію та виявили у пацієнтки хемодектому. Це пухлина сонної артерії, яка проростає з каротидного синуса в області шиї і є здебільшого доброякісною. Новоутворення рідкісне, зустрічається у 1-2 людей зі 100 тисяч і вкрай небезпечне - з огляду на розташування. Пухлина може розірватися та вбити людину», – кажуть у лікарні.

У пацієнтки на момент звернення хемодектома була вже великих розмірів, 4 на 5 см, і могла будь-якої миті призвести до смерті жінки. Єдиний спосіб її врятувати – видалити новоутвір.

Оперативне втручаня провели щелепно-лицеві хірурги. Вони видалили пухлину з бокової поверхні шиї. Операція була складною, бо хемодектома дуже щільно прилягала до судин і у разі їхнього пошкодження могла виникнути масивна кровотеча. Попри складність і великі ризики, втручання минуло успішно.

На третій день після операції пацієнтку виписали з лікарні.Результати дослідження пухлини показали, що вона була доброякісною. Нині на жінку чекає реабілітація та спостереження у лікаря, аби уникнути рецидиву.