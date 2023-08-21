Хірург Орест Лешневський оглядає маленьку пацієнтку після операції

Дитячі хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили одномісячному немовляті пахвинну грижу і виявили у ній незвичний вміст – яйник. Маленьку пацієнтку після обстежень відразу взяли в операційну: грижу видали, яйник зберегли.

Ущільнення у паху донечки виявила мама, коли їй виповнилося три тижні. Сімейний лікар порадив проконсультуватися х дитячим хірургом. Батьки привезли доньку до Центру.

«Під час ультразвукового дослідження у дитини діагностували велику пахвинну грижу із незвичним вмістом - яйником, який не вправлявся. На щастя, ознак защемлення, набряку чи інших негативних наслідків не було. Проте такий стан негативно впливає на подальшу функцію органа, є загроза некрозу. Тож прийняли рішення про оперативне видалення грижі. Операція пройшла успішно, яйник вдалося зберегти», – повідомив дитячий хірург Орест Лешневський.

Пахвинна грижа, за словами лікарів, у дітей на 99.9% – це вроджена вада. Вона може довгий час протікати безсимптомно, і проявлятись у період, коли дитина починає ходити. Батьки можуть зауважувати випинання чи ущільнення у ділянці паху, яке має здатність з'являтись і зникати. За словами лікаря, грижі великих розмірів у паху часто спричиняють ускладнення: защемлення петель кишківника, сальника, або ж яйників у дівчаток. Тоді планове оперативне втручання переростає в ургентне, коли потрібно терміново усувати защемлення грижі.

Лікарі радять регулярно ходити на планові медичні огляди, під час яких найчастіше і виявляють грижі у дітей.