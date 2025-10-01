Дівчинка з мамою і хірургом Олександром Калінчуком

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая провели унікальну операцію дівчинці з Тернопільщини, яка народилася без анального отвору. Вони вперше в Україні сформували дитині анус за допомогою робота Da Vinci.

Ще до пологів лікарі запідозрили у маляти вроджені вади розвитку, але точно не знали які саме. Дівчинка з'явилася на світ раніше, з вагою всього 1470 г і мала кілька вроджених патологій: три нирки, дві з яких зрослися в одну підковоподібну, синдромом Неймегена, який зокрема характеризується вродженим імунодефіцитом, та атрезію прямої кишки, тобто у маляти не було ануса, повідомили у лікарні.

«Пряма кишка у таких діток закінчується сліпо, не відкриваючись назовні. У результаті – немає можливості виведення газів та калових мас. Без своєчасного хірургічного втручання така вада розвитку може призвести або до глибокої інвалідності, або до смерті», – каже хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Організм немовляти сам знайшов тимчасовий вихід: трохи вище місця, де мав бути анус, утворилася нориця, патологічний отвір, через який і виходили випорожнення.

Команда спеціалістів, які рятували маленьку дівчинку. Фото лікарні

По допомогу до львівських медиків родина з Тернопільщини звернулася, коли дівчинці виповнився місяць. Перед спеціалістами стояв складний вибір: оперувати негайно, що дуже ризиковано, чи дати дитині трохи зміцніти, набратися сил. Після консультацій зупинилися на другому варіанті. Поки дитина була на грудному вигодовуванні, нориця працювала і дозволяла лікарям задіювати консервативні методи та виграти час перед трьома складними операціями.

Першу операцію дівчинці зробили у 9 місяців – вивели стому, аби вміст кишківника виходив через цей штучний отвір. А коли вага дитини становила 6 кг, взялися за формування анального отвору. Через малу вагу дитини і імунодефіцит, хірурги вирішили оперувати з допомогою робота-хірурга, бо роботична хірургія дозволяє підвищити точність і якість оперативного втручання.

«Дівчинка у нас перша дитина в Україні, якій була проведена роботична операція прямої кишки при аноректальній ваді розвитку. Завдяки Da Vinci нам вдалося дуже точно і головне малотравматично створити для цієї дівчинки новий сегмент прямої кишки і вивести його в те місце, де він має відкриватися природним чином. Ця операція вважається однією з найскладніших в дитячій хірургії», – каже Олександр Калінчук.

Третю, заключну операцію, хірурги провели, коли маленькій пацієнтці виповнилося півтора року і остаточно скорегували вроджену ваду. Вони забрали стому, закрили норицю та відновили повну прохідність шлунково-кишкового тракту дівчинки. Хірурги сподіваються, що після реабілітації фізіологічні процеси у дівчинки протікатимуть, як у звичайної дитини.

Для львівських хірургів порятунок цієї маленької пацієнтки став не лише викликом, а й новим вікном можливостей. До цього випадку вони ще не виконували роботизовані операції таким маленьким дітям. І вже після неї вони прооперували за допомогою робота Da Vinci ще меншу дитину, яка важила всього 2,7 кг.