У Романа Хруща вже на 60% відновилась функція руки

У Львові в реабілітаційному центрі «Незламні» проходить лікування 29-річний художник зі Львова Роман Хрущ, який у червні цього року отримав важке поранення правої половини тіла під Бахмутом. Лікарям вдалося врятувати художнику руку і ногу. Він вже знову може тримати пензель і намагається ходити без милиць.

Роман до війни активно творив, виставлявся і викладав в Академії друкарства. 24 лютого він поміняв пензель на автомат. До війська разом з ним пішов і молодший на шість років брат. Воювали разом у складі 3-ї окремої штурмової бригади, повідомили у Центрі.

Важке поранення Роман отримав 7 червня 2023 року під Бахмутом. «Почався штурм. Ми мали завдання відбити кілометр території противника. Щойно зайшли на позиції, як почався прицільний мінометний обстріл прямо по нашій групі. Снаряд розірвався в чотирьох метрах від мене, була сильна вибухова хвиля, я перестав відчувати всю праву половину тіла та впав», – згадує боєць.

Роман вчить інших поранених захисників малювати фарбами

Домедичну допомогу Роману надав брат, наклав турнікет та доставив його до точки евакуації. Далі були лікарні у чотирьох областях. Кінцевою зупинкою у порятунку Романа став центр «Неламні» у Львові.

Осколки ворожого снаряда понівечили всю праву половину тіла Романа. Заділи і руку, якою він пише полотна.

«Романові пощастило, що осколок, який пошкодив верхню кінцівку, не зачепив кістку. В іншому випадку чоловік міг би втратити руку», – каже хірург Данило Туркевич.

З ногою була набагато гірша ситуація, був великий ризик того, що Роман не зможе згинати стопу, а значить і ходити. Утім, хірургам вдалося врятувати художнику і руку, і ногу. Зараз Роман пересувається вже без візка і намагається все менше користуватися милицями. А завдяки активним заняттям з фізичними терапевтами у Романа на 60% відновилась функція руки, і він знову може тримати пензель. Нещодовно провів майстер-клас для пацієнтів Центру, вчив інших поранених захисників малювати фарбами.