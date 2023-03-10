Чоловік вчасно потрапив у руки судинних хірургів

Судинні хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 69-річного мешканця Львівщини, у якого було рідкісне захворювання судин кишківника. Така патологія зустрічається лише у 0,1% пацієнтів, повідомили в лікарні.

Чоловік розповів лікарям, що у нього майже місяць болів живіт, особливо після їжі. Він постійно відчував слабкість. Невдовзі біль став нестерпним, ліки не допомагали, він не міг їсти і за три тижні схуд на 20 кг.

Рідні привезли чоловіка до лікарні св. Пантелеймона у критичному стані. Йому терміново провели низку обстежень. Висновок спеціалістів після УЗД та комп'ютерної томографії: термінова операція. У пацієнта діагностували атеросклеротичну оклюзію стовбура верхньої мезентеріальної артерії кишківника.

«Оклюзія стовбура верхньої мезентеріальної артерії – повне перекриття головної судини, що забезпечує кровопостачання більшої частини кишківника. Розвивається зазвичай через атеросклероз судин: відкладання холестеринових бляшок на стінці артерії. Це і стало причиною хвороби пана Романа», – сказано у повідомленні.

Команда судинних хірургів, до якої увійшли завідувач відділення Андрій Мелень, хірурги Світлана Лебедєва, Дмитро та Гліб Ройко, анастезіолог Марта Остапчук, зробила пацієнту ургентне аорто-верхньомезентеріальне шунтування. Іншими словами, йому встановили синтетичний протез, що відновив кровотік до кишківника.

Післяопераційний період у пацієнта минув без ускладнень. Уже наступного дня після втручання стан чоловіка стабілізувався і його з реанімації перевели у післяопераційну палату відділення судинної хірургії. На десятий день чоловіка виписали з лікарні.

Тиждень тому чоловік приїжджав до Львова на контрольний огляд. Лікарі кажуть, що у нього все добре і він вже набрав 4 кг.