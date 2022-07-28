Хірургам знадобилося всього дві години, аби врятувати чоловікові палець

У хірургів лікарні св.Луки було дуже мало часу, аби врятувати 55-річному львів’янину великий палець лівої руки і відновити по ньому кровопостачання. На момент прибуття пацієнта в лікарню, палець був повністю знекровлений і тримався лише на невеликому клаптику шкіри. Але хірургам вдалося врятувати палець. Операція пройшла успішно, палець прижився, повідомили 28 липня у лікарні св. Луки.

55-річний Юрій зі Львова ремонтував автомобіль і його великий палець лівої руки якось потрапив у вентилятор. Все сталося дуже швидко, спершу чоловік навіть до кінця не зрозумів, наскільки серйозно травмувався: на момент приїзду до лікарні палець був повністю знекровлений, зламано кістку, порвано м’язи, судини тощо. Палець тримався лише на великому клаптику шкіри.

Попереду на пацієнта чекає лікування і реабілітація

У хірургів було дуже мало часу, аби пришити його і відновити кровопостачання. Та хірургам Тарасові Хомі і Мирославові Досяку вдалося прооперувати чоловіка всього за дві години. Операція пройшла успішно: палець прижився.

Зараз Юрій має металеву конструкцію, яка фіксує фалангу. За місяць її знімуть і тоді на чоловіка чекає реабілітація, аби відновити функції рухливості пальця.