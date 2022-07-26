Команда лікарів, з якою професор Ярослав Шидловський з Познані ділився досвідом

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» два дні, 22-23 липня, спільно з львівськими отоларингологами оперував дітей один з провідних дитячих отоларингологів Європи професор Ярослав Шидловський. Під його керівництвом було проведено п’ять надскладних операцій дітям з різних областей України, з яких дві операції було виконано вперше.

«Професор Шидловський вважає, що війна у жодному разі не повинна зупинити надання високопрофесійної допомоги дітям, бо затягування може мати негативні наслідки для дитини, тож він викроїв час і приїхав до Львова поділитися з нами досвідом. Професор консультує лише надскладні випадки. Спільно ми провели п’ять операцій, дві з яких в Україні дітям ще не проводили», – каже керівник клініки хірургії голови та шиї лікарні Федір Юрочко.

Провідний дитячий отоларинголог Європи професор Ярослав Шидловський перед операцією

Професор є керівником клініки дитячої оториноларингології в Познані, яка входить до п’ятірки найкращих клінік дитячої отоларингології Європи. Він володіє унікальними техніками, які використовує під час операцій дітей із надскладними вродженими і набутими вадами і своїм досвідом радо ділиться з колегами зі Львова. Співпраця професора і львівських отоларингологів триває вже понад п’ять років і спільно вони проконсультували і прооперували десятки дітей з різними патологіями з різних областей України.

Цього разу спільно оперували дітей з Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, віком від трьох місяців до 15 років.

У тримісячного хлопчика з Львівщини діагностували вкрай рідкісний синдром єдиного різця, куди входить стеноз (звуження) грушоподібного отвору. Такі вади зустрічаються дуже рідко, приблизно один випадок на 1-2 млн новонароджених дітей, тож і діагностувати їх непросто.

Грушоподібний отвір – це вхід у ніс. Зазвичай він має 7 мм і більше, а у маляти він був менший 3 мм. Дитина практично не дихала носом. Аби полегшити її стан, малюку спершу вставляли спеціальні трубочки, через які дитина могла хоч трохи дихати. Під час операції отоларингологи зробили пластику грушеподібного отвору: з-під губи дісталися до входу в ніс і спеціальним діамантовим бором розширили його до потрібних розмірів. Зараз дитина, за словами Федора Юрочка, дихає носом дуже добре і у неї в майбутньому буде все добре.

В іншого 4-річного хлопчика був вроджений парез голосових зв'язок та супутні неврологічні проблемами. Іншими словами, дитина не могла дихати без спеціальної трубочки. Професор Ярослав Шидловський привіз до Львова спеціальний лазер, за допомогою якого забрали частину голосових зв’язок і утворили додатковий простір для дихання. Окрім того, одну голосову зв’язку підв’язали і у такий спосіб ще розширили голосову щілину. Хлопчик поїхав додому вже без трубочки і дихає вільно.

Ці дві операції дітям в Україні провели вперше. Окрім того, львівські отоларингологи спільно з польським професором прооперували ще трьох дітей з хронічним отитом і хронічним фронтитом.