Попереду на захисника чекає ще низка реконструктивних втручань та тривала реабілітація

Хірурги Центру Unbroken врятували від ампутації руку 22-річному львів’янину Микиті Балушинському. У нього були множинні переломи фаланг усіх пальців і пястних кісток лівої руки з обширним дефектом м’яких тканин. Вказівний та середній пальці були відсутні, як і чимало інших структур. Аби врятувати кисть захиснику, хірурги на п’ять тижнів пришили її до живота.

Микита пішов до війська у 18 років на контрактну службу. І на фронт потрапив на початку повномасштабного вторгнення, тоді йому було лише 19. Спершу служив у реактивній артилерійській бригаді. А цьогоріч, у 21 рік, перевівся у 3-тю окрему штурмову бригаду, де перевчився на оператора дронів. Поранення воїн отримав у районі вже окупованого села Кармазинівка, що на Луганщині. Це сталося 25 вересня під час мінометного обстрілу. Він вийшов з бліндажа, аби запустити дрон, і само тоді поруч приземлився один з ворожих боєприпасів, повідомили у Центрі.

«Я почув звук вибуху, але він був не гучний, бо перетинки розірвало моментально. Мене відкинуло десь на 3-4 м. Відкрив одне око, бо інше було залите кров’ю через уламки, побачив розірвану руку. Думав, що половини долоні в мене вже не буде. А у мене ще й до того плече осколками зачепило та ноги», – згадує Микита.

Микита Балушинський пішов до війська у 18 років на контрактну службу

Через півтори години Микиту з пошматованою рукою привезли на стабілізаційний пункт. За його словами, йому хотіли ампутувати руку, але побратими, бойова медикиня Валькірія і Берсерк (закохана пара, які разом воювали і разом загинули), вмовили не робити цього. Після стабпункту Микиту кілька днів рятували харківські медики, а на початку жовтня відправили до Львова, у Центр Unbroken .

До львівських лікарів Микита потрапив з множинними переломи фаланг усіх пальців і пястних кісток лівої руки з обширним дефектом м’яких тканин. Вказівний та середній пальці були відсутні, як і чимало інших структур. Та хірурги все-таки вирішили спробувати зберегти захиснику кисть.

«Після висічення всіх нежиттєздатних м’яких тканин, м’язів та сухожилків лікарі виконали металоостеосинтез та зафіксували зламані кістки. А дефект шкірних покривів на руці вони закрили за допомогою методики італійської пластики. З передньої черевної стінки хірурги майже повністю відділили шкірно-фасціальний клапоть та пришили до нього пошкоджену кисть», – кажуть у Центрі.

Упродовж п’яти тижнів Микита ходив з пришитою до живота рукою. І клапоть, на щастя, прижився. Кисть вдалося зберегти.

Попереду на Микиту чекає ще низка реконструктивних втручань та тривала реабілітація. А після одужання захисник хоче повернутися у рідну бригаду – 3-тю штурмову.