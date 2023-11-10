Цей гердан жінка зробила самостійно вже після травми

Хірурги львівської лікарні св. Луки врятували 59-річній мешканці Прикарпаття руку, яку вона понівечила у січкарні. Леза ножів понівечили чотири пальці і кисть. Жінка отримала множинні переломи, дефекти кісткової та м'яких тканин, у неї також були пошкоджені сухожилля, артерії та м’язи. Та через 9 місяців після операції і лікування пацієнтка знову працює і вишиває.

59-річна Галина Скорбач родом з Рогатина, що на Івано-Франківщині. Усі чоловіки в її родині воюють з ворогом, тож уся робота по господарству впала на неї.

Нещасний випадок, повідомили в лікарні, стався минулої зими. Через постійні удари ворога по енергетичній інфраструктурі, тоді часто вимикали світло. І ось мало бути чергове відімкнення, а жінці треба було встигнути подрібнити листя кукурудзи та нагодувати худобу. Тож вона все робила похапцем і незчулася, як ліва рука опинилася в січкарні. Гвинт захопив рукавичку, протяг долоню жінки крізь ножі і фактично перемолов пальці та кисть. Жінка отримала множинні переломи, у неї були дефекти кісткової та м'яких тканин, а також пошкоджені сухожилля, артерії та м’язи.

Медики, які прибули на виклик, екстрено доправили Галину до Львова,у відділення хірургії кисті лікарні св. Луки.

Жінка знову може вишивати

Пацієнтку відразу прооперували. Хірурги зафіксували кістки металевими конструкціями, зшили сухожилля, нерви та артерію, провели пластику м’яких тканин, шкіри. Та після операції виникли проблеми: рана довго не гоїлася і шкіра на руці почала відмирати. Довелося оперувати вдруге, видалили змертвілі тканини та пересадили на цю ділянку шкіру зі стегна пацієнтки. Невдовзі рана загоїлася, переломи зрослися, також почала повертатися чутливість.

Пацієнтка приїхала до лікарні на консультацію через понад 9 місяців після травми. За цей час значно покращилася функція сухожиль пошкодженої руки та збільшився об'єм рухів настільки, що Галина змогла самостійно зробити гердан для себе та вишити сорочку для доньки.

Жінка каже, що весь цей час тримала себе в руках, не плакала, але коли вперше зняли бинт, заплакала. Вона не вірила, що руку вдасться врятувати. Січкарня просто її перемолола. Та зараз може знову працювати по господарству, вдома і займатися улюбленою справою – вишиванням.