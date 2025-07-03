Керує роботизованою системою хірург Андрій Стасишин

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона з допомогою роботизованої системи Da Vinci успішно прооперували 66-річну мешканку Хмельниччини з рідкісним захворюванням травної системи – ахалазією кардії стравоходу. Це захворювання зустрічається у двох людей на 100 тисяч, тож і спеціалістів, які його лікують, небагато. У пошуках порятунку жінка потрапила до хірургів Львова.

66-річна Валентина з Хмельниччини вже років з десять мала постійне відчуття комка у горлі, печії та труднощі з ковтанням. Вирішила собі, що то через нерви і само мине. Та останній рік кожен прийом їжі супроводжувався нудотою та спазмом в горлі, а нещодавно до цих симптомів додалася ще й блювота. За місяць жінка схудла на 8 кг. Тоді в ситуацію втрутилися її діти і змусили маму звернутися по медичну допомогу, повідомили у лікарні.

Медики діагностували у жінки рідкісну недугу, яка зустрічається лише в двох людей зі 100 тисяч – ахалазію кардії стравоходу.

Хірурги, які оперували пацієнтку

«Ахалазія – це розлад моторики травної системи, що характеризується порушенням релаксації нижнього стравохідного сфінктера. Іншими словами, клапан, через який їжа надходить у шлунок, спазмований і рефлекторно не відкривається. Їжа накопичується у стравоході і розтягує його. В нормі діаметр органа має становити до 3 см, тоді як у пацієнтки був уже 7 см», – повідомили у лікарні.

Єдиний спосіб порятунку таких пацієнтів – термінове хірургічне втручання. Найчастіше – це операція Геллера.

Оскільки хвороба рідкісна, то і спеціалістів, які виконують такі втручання, небагато. Діти жінки почали шукати спеціалістів, які мають досвід виконання таких операцій. Так жінка опинилася у лікарні св. Пантелеймона, де хірург, професор Андрій Стасишин разом з колегами виконує на рік близько 10 таких операцій.

Після обстежень хірург вирішив оперувати пацієнтку за допомогою роботизованої системи Da Vinci. Переваги: максимальна точність, мінімальна травматичність, зниження ризиків і післяопераційних ускладнень, швидше відновлення.

«Під час операції ми розсікли зовнішні шари стравоходу та шлунка, щоб полегшити проходження їжі, а також сформували манжету з дна шлунка, щоб запобігти зворотному закиданню вмісту назад у стравохід», – каже хірург Андрій Стасишин.

Завдяки точності роботизованої системи Da Vinci та вправності хірургів жінка вже на другу добу після операції поїхала додому. Вона добре почувається і вже за тиждень, кажуть лікарі, повністю повернеться до звичного життя без обмежень у харчуванні.