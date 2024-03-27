Операція тривала чотири години і пройшла успішно

Першу на Львівщині операцію Феррацці, одне з найскладніших кардіохірургічних втручань у світі, у середу, 27 березня, зробили кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона спільно з кардіохірургом Інституту Амосова.

48-річний пацієнт Сергій Ципко родом з Ковеля. П'ять років тому у нього діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Пацієнт каже, що найбільше йому дошкуляла задишка, яка виникала не тільки під час фізичних навантажень, а й під час ходьби. Спершу чоловік лікувався медикаментозно, але останній рік консервативне лікування втратило ефективність. У нього було порушення серцевого ритму, аритмія. Єдиний шанс на порятунок – операція Феррацці.

«Гіпертрофічна кардіоміопатія – це спадкове захворювання, що вражає міокард. На відміну від вроджених вад розвитку, при спадкових захворюваннях людина може народитися з абсолютно здоровим серцем і багато років навіть не підозрювати про загрозу. З часом недуга призводить до потовщення міжшлуночкової перегородки. У нормі вона має бути не більше 1 см, а у Сергія – цілих 2 см. Внаслідок цієї патології порушується серцевий ритм, кров не циркулює належним чином і хворий може раптово померти», – кажуть у лікарні.

Провести надскладну операцію Феррацці, яку у Львові ще не проводили, львівським кардіохурургам допоміг провідний кардіохірург та заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко. Методику порятунку хворих з таким діагнозом розробили італійські карідохірурги. У Києві вже вісім років проводять такі оперативні втручання і тепер лікарі столиці діляться досвідом з кардіохірургами інших центрів. Центр серця та судин лікарні св. Пантелеймона став 16 центром, якому лікарі столиці передають свій досвід.

Операція Феррацці вважається одним із найважчих втручань в кардіохірургії, але водночас найбезпечнішим для пацієнта. Вона тривала чотири години та минула успішно.

«Під час оперативного втручання ми звільнили вихід із серця пацієнта, щоби відновити нормальне циркулювання крові між другим шлуночком та аортою. Зробили реконструкцію мітрального клапана і відновили його функцію, тим самим забравши повну симптоматику у пацієнта. Після реабілітації він зможе повноцінно жити», – повідомив Костянтин Руденко. Лікар каже, що наступну таку операцію львівські кардіохірурги зможуть провести самостійно.

Керівник Центру серця та судин лікарні св. Пантелеймона Роман Домашич, що відтепер пацієнти з усіх західних областей можуть звертатися за допомогою в львівську лікарню.