Пацієнт Юрій Калинич з кардіохірургом Романом Домашичем

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона вперше в Україні замінили аортальний клапан через аксилярний мінідоступ – невеликий розріз під пахвою. Цю нову методику спеціалісти опанували під час навчання в Австрії. І у такий спосіб вже врятували життя трьох пацієнтів.

Першим пацієнтом був 54-річний мешканець Жовкви Юрій Калинич. Понад два роки він страждав на задишку, але по допомогу до лікарів не звертався. Лише коли стало геть зле, чоловік звернувся до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона, повідомили у медзакладі.

Спеціалісти виявили у пацієнта критичне звуження аортального клапана – втричі. За норми у 2,5 см просвіт відкриття у діаметрі був лише 0,8 см. Це означало, що власний клапан не забезпечує належного кровообігу й потребує негайної заміни.

«Щоб зберегти каркас грудної клітки та уникнути відкритої операції, ми обрали трансаксилярний доступ. Тобто діяли через невеликий розріз під пахвою – до 3 см. Це сучасна методика, що забезпечує мінімальну травматизацію, швидке відновлення та хороший косметичний результат», — каже керівник Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Операція тривала майже три години і пройшла успішно. Під час втручання хірурги видалили аортальний клапан і встановили механічний протез. На п’ятий день після операції пацієнта виписали з лікарні.

Нову методику львівські кардіохірурги перейняли від відомого італійського кардіохірурга Marco Di Eusanio під час проходження курсу з малоінвазивної клапанної хірургії в Університетській лікарні міста Інсбрук (Австрія). За цією методикою спеціалісти прооперували уже трьох пацієнтів.