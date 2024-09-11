Операція тривала 1,5 години і пройшла успішно

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 22-річну львів’янку, яка отримала проникаюче поранення серця під час ракетного удару по Львову 4 вересня. На її порятунок у спеціалістів було обмаль часу, але їм вдалося видалити уламок з серця і врятувати пацієнтку.

Уранці 4-го вересня «швидка» доправила поранену дівчину до лікарні св. Луки. Вона була в шоковому стані, мала проникаюче поранення грудної клітки і відчувала нестерпний біль в ділянці серця. Уламок в ньому медики виявили вже під час КТ-обстеження. Пацієнтці терміново встановили дренаж, який викачував кров із плевральної порожнини, бо уламок пробив легеню і перикард – оболонку, яка оточує серце, і терміново транспортували до Центру серця та судин лікарні св. Пантелеймона, де її відразу взяли в операційну, повідомили у лікарні.

Цю "знахідку" кардіохірурги дістали із серця дівчини

«Стан пацієнтки був життєзагрозливим. Вона фактично народилася в сорочці. Я дивуюся, як вона до нас доїхала, бо як тільки ми дістали уламок із серця, ділянка ураження почала сильно кровоточити. Це проникаюче поранення серця. Ще міліметр і вона померла б», – каже завідувач Центру Роман Домашич.

Кардіохірурги провели складну операцію на працюючому серці. Уламок розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків, у товщі серцевого м'яза. Осколок витягнули, а ділянку ураження ушили. Операція тривала близько 1,5 години і минула успішно.

Нині життю 22-річної дівчини нічого не загрожує. У середу, 11 вересня, її з лікарні виписали додому.