«Карпати» програли футбольний матч в Івано-Франківську

ФК «Прикарпаття» у середу, 2 серпня, переміг ФК «Карпати» з рахунком 2:1 у поєдинку другого відбіркового туру Кубка України. Відтак, львівські «Карпати» припиняють виступи в Кубку України. Одиночний матч відбувся в Івано-Франківську на стадіоні «Рух».

«Карпати» пропустили гол від півзахисника«Прикарпаття» Юрія Радульського на 25 хвилині першого поєдинку. Уже всередині другого тайму Юрій Радульський знову забив гол «Карпатам». Львівським футболістам вдалось відправити м'яч у ворота суперника за 10 хвилин до завершення матчу – гол забив Денис Галенков. Додамо, що проти команди «Прикарпаття», яка переходить до наступного раунду Кубка України, грали переважно молоді та резервні футболісти «Карпат».

Зазначимо, що минулого тижня «Карпати» почали виступи в Першій лізі з перемоги над «Хустом». Матч зіграли у Львові з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що матчі Кубка України з футболу востаннє відбувалися у грудні 2021 року. Турнір перестали проводити через повномасштабну російсько-українську війну