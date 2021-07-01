Сильна гроза зі шквальним вітром, яка накрила Львів у середу ввечері, наробила шкоди. Після негоди у місті нарахували понад дві сотні зламаних дерев, деякі з яких попадали на автомобілі, вулиці позатоплювало, у місті пошкоджені дахи і фасади.

Вул. Торф'яна – одна з тих, яку також затопило. У четвер, 1 липня, тут ліквідовують наслідки негоди. Учора тут прорвало колектор. У цьому місці є стик двох колекторів: в одному тече Полтва, в іншому – стічні води. Тож щоразу, коли води надміру, труби тріщать по швах. А ріки на цій вулиці сягали підвіконників першого поверху. Тож підземні комунікації наразі найбільше дошкуляють мешканцям.

«Підтопило машину, вода доходила вище, ніж до половини коліс. Якби вона була чиста хоча би, то ще нічого, а це все брудне, потім смердить і треба ще й мити то все. Це була ріка, просто ріка, яка текла. Відкрили ворота будинку нашого, то просто стрімка ріка витекла з нашого паркінгу», – розповідає Аліна, мешканка вулиці Торф'яної.

Працівники «Львівводоканалу» вже латають стики. Закінчити обіцяють до кінця тижня.

«Сьогодні-завтра ми повинні завершити. Тобто ми герметизуємо оці елементи, які розгерметизувалися. Ці роботи виконуються для того, щоб не було інфільтрації ґрунту з водою в середину колектора, щоби в звичний день у нас тут не утворювалося провалля», – пояснив начальник дільниці каналізаційних мереж «Львівводоканалу» Степан Дацко.

Учорашня негода повалила майже 240 дерев. Сім із них впало на автівки. Половина дерев упала в міських парках. Тож зараз їх активно розпилюють, розчищають завали та вивозять гілля.

«Дуже багато шкоди цього року наробило. По інших парках трохи менше, але все одно є. Але поки ми тут зачищаємо і хочемо тут закінчити роботу. Ми їх дробимо і вивозимо на утилізацію. Так ми швидше зачистимо парк», – розповів працівник ЛКП «Зелений Львів» Назар Балюк.

Комунальники працювали всю ніч, щоби забезпечити на ранок проїзд містом.

«Ми роботу розпочали ще вчора, власне після буревію. Під час буревію працювали бригади, які відкривали дощоприймачі. Тому що в зв’язку з тим, що був сильний вітер, зривало листя, зривало гілки і власне те листя та гілки потрапляли в дощоприймачі. В першу чергу, треба було відкрити їх для того, щоб унеможливити і зменшити підтоплення, які ми бачили на деяких дорогах», – пояснила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Знеструмлення, зірвані дахи, пориви електромереж. І це не все. Неподалік Львова, в Зимній Воді ще й горів будинок – у нього влучила блискавка. Надзвичайники понад годину боролися з вогнем. Та й загалом роботи їм не бракувало.

«На території області львівські рятувальники здійснили 13 виїздів щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема відбуксирували 2 автомобілі, які знаходились на затоплених ділянка дороги. В одному з автомобілів перебувало 3 людей. Вогнеборці порізали 4 дерева, що впали та перешкоджали проїзду транспорту. Загалом до ліквідації наслідків негоди від рятувальників залучали 13 одиниць спецтехніки та 48 рятувальників», – розповів речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.

І розслаблятися, кажуть синоптики, не варто. Літо буде багате на погодні сюрпризи.

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