Хлопчика з лікарні вже виписали додому і батьки будуть вже самостійно доглядати за ураженими ділянками

Опіковим спеціалістам львівської дитячої лікарні св. Миколая вдалося запобігти небезпечним для життя ускладненням та врятувати 10-місячного хлопчика з опіками ніг. Допомогти маленькому пацієнту лікарям вдалося без жодних операцій. На уражені ділянки ніг комбустіологи наносили спеціальні ліки, які допомогли буквально розчинити некротизовані, тобто відмерлі від опіку тканини.

Тато 10-місячного Богдана Домашовця з Львівщини вже багато років працює пожежником. І якщо на роботі вода допомагає чоловікові боротися з небезпекою, то вдома саме вона стала загрозою для життя його маленького сина. Якось увечері батько хлопчика закипʼятив чайник, аби приготувати малюкові кашу. Аж раптом син потягнув на себе дріт чайника і окріп розлився просто йому на ноги. Батько викликав «швидку», а сам узявся надавати синові першу допомогу, повідомили у лікарні.

«На роботі ми проходили навчання, тому я знаю, що обпечену ділянку потрібно помістити під прохолодну проточну воду. Що я і зробив. А різні засоби, креми, знаю, що не можна. Однак в надії хоч якось полегшити біль сина, використав один з препаратів», – розповів лікарям батько хлопчика.

«Швидка» менш ніж за годину промчала 70 км і доправила дитину до лікарні св. Миколая. Спершу опікові спеціалісти провели хлопчику хірургічну обробку ран. Вони розкрили пухирці, які утворилися внаслідок опіку, та наклали на рани спеціальне покриття, що вбирало в себе всі виділення з уражених ділянок. Без цього і так поглиблений кремом опік (цей засіб утворює так звану плівку на рані та не дає виходити виділенням назовні) міг би ще більше поглибитись, а це – додаткові ускладнення.

«Часто опікові спеціалісти висікають хірургічно відмерлі внаслідок опіку тканини. Втім, аби не травмувати дитину, ми вирішили лікувати хлопчика суто медикаментами, без операцій. Стан дитини дозволяв це зробити», – каже опікова та пластична хірургиня Галина Саян.

За час лікування комбустіологи зробили хлопчику чотири перевʼязки, під час яких наносили на обпечені ділянки ніг спеціальні ліки. Саме вони допомогли буквально розчинити некротизовані, тобто відмерлі тканини.

Хлопчика з лікарні вже виписали додому. Він почувається добре. Аби уникнути утворення рубців на місці опіків, батьки будуть ще деякий час самостійно доглядати за ураженими ділянками.