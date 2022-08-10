Операція пройшла успішно, невдовзі спортсмен зможе повернутися до тренувань

У львівській лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) прооперували бронзового призера чемпіонату світу з фехтування Ростислава Герцика, який у липні травмував руку на міжнародних змаганнях. Уже через три тижні спортсмен зможе повернутися до легких тренувань.

Бронзовий призер чемпіонату світу, повідомили в лікарні, у липні травмував кінцівку, коли представляв Україну на міжнародних змаганнях з фехтування у Єгипті. Під час двобою суперник вцілив у руку українському спортсмену. Удар спричинив перелом п’ясткової кістки правої руки.

Спортсмен Ростислав Герцик зі своїми рятівниками ортопедом-травматолог Юрієм Сенюком і хірургом Тарасом Хомою

Єгипетські лікарі надали Ростиславу першу медичну допомогу, а лікуватися ж він вирішив в Україні, у львівській лікарні св. Луки.

«При такому ушкодженні травматологи зазвичай накладають гіпс. Однак для Ростислава це була б катастрофа, адже тоді рапіру до рук він зміг би взяти в кращому випадку за пів року. Відтак хірург Тарас Хома та ортопед-травматолог Юрій Сенюк вдалися до операції. Вони співставили кісткові відламки і стабільно зафіксували їх титановими гвинтами та пластинами», – повідомили в лікарні.

Уже через три тижні спортсмен зможе повернутися до легких тренувань.