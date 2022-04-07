Пересічні громадяни отримують травми, які раніше фіксували лише у військових

До Першого територіального медичного об'єднання Львова потрапляє все більше пацієнтів з травмами, які можливо отримати лише в умовах війни. Зазвичай такі травми отримують військові, але через постійні обстріли населених пунктів, багатоповерхівок такі травми отримують і пересічні громадяни, яких зараз рятують львівські лікарі, повідомила прес-служба ЛМР.

До лікарень, за словами лікарів, потрапляє дуже багато цивільних пацієнтів з регіонів, де зараз ведуться активні бойові дії. Лікувальні заклади там знищені, тож люди не можуть отримати медичну допомогу. Є багато і внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до лікарів самостійно або потрапляють через гуманітарні медичні коридори.

«Зараз кардинально змінилася структура травми. Люди потрапляють з травмами, які можливі лише за умови ведення війни. Зазвичай такі травми отримують військові, але через обстріли цивільного населення зараз з такими важкими травмами потрапляють і прості громадяни. І ми готові надавати всю можливу допомогу для всіх, хто її потребує», – повідомив завідувач I хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Першого ТМО Гнат Герич.

Пацієнтка Ольга з Луганщини. У її квартиру потрапила міна. Жінка отримала множинні поранення черевної порожнини, м’яких тканин тулуба, нижніх кінцівок та обличчя. Найбільше постраждала права рука: в пацієнтки фактично повністю відсутня плечова кістка.

«Ми з міста Попасна . 7 березня в наш балкон прилетіла міна, через що моя дружина отримала поранення. Сусідка, яка була в цей час з нами, загинула. «Швидка» доставила дружину в Бахмут, потім в Краматорськ, звідти до Дніпра і аж потім нас перевезли до Львова», – розповів чоловік Ольги.

Поки маму рятують львівські лікарі, один з її синів захищає Маріуполь.

Пацієнтів лікарні відвідав мер Львова Андрій Садовий. За його словами, у кожного з пацієнтів, які зараз проходять лікування, своя важка історія. Лікарі зараз надають медичну допомогу жінці з Маріуполя, яка поховала чоловіка біля їхнього дому. Сусідка по палаті три доби втікала від обстрілів, і через втому не впоралася з кермуванням. В іншій палаті пацієнтка з розтрощеною рукою, син якої на передовій. Серце за нього болить, мабуть, більше, ніж рани.

«Мама і донька змогли вибратися з підвалу в Ірпені. Дісталися до Львова і мама стала родинним донором нирки для донечки. Це до речі, сота трансплантація у Львові. Припала на війну», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.