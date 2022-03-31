Львівські лікарі шукають донорів крові в резерв
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Лікарі кажуть, що потрібні усі групи крові
Запаси крові та її компонентів вичерпуються, адже кожного дня пацієнтам лікарень Львова потрібна донорська кров. Тому лікарі просять донорів записуватися в резервні списки, щоб у разі потреби можна було швидко з ними сконтактувати, повідомили 31 березня у Першому територіальному медоб’єднанні Львова.
Медики наголошують: потрібні всі групи крові, а особливо: (І) Rh + та (II) Rh +!
Донорів чекають за адресою: вул.Миколайчука, 9. З собою необхідно мати паспорт. Деталі можна дізнатися за тел.: 0660180919 та 258-11-11.
Як правильно підготуватись до здачі крові дивіться за посиланням.
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