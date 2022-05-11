Лікарі твердять, що у майбутньом уз рукою дівчинки все буде гаразд

До дитячих хірургів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру звернулася мама 8-місячної дівчинки, яка народилася зі зайвим великим пальцем. Зайвий палець хірурги видалили і після лікування та реабілітації у дитини в майбутньому не буде жодних проблем. При полідактилії (багатопальчиковості), яка зустрічається доволі часто, лікарі радять не відкладати візит до хірурга. Що швидше усунуть вроджену аномалію, то кращі прогнози, повідомили 11 травня у Центрі.

Така вроджена аномалія була для мами дівчинки несподіванкою, на УЗД під час вагітності її видно не було. І у пологовому жінка не відразу помітила зайвий палець, бо маля міцно затискало кулачки. Побачила лише наступного дня, коли донечку принесли на годування. Подвоєний великий палець був для дівчинки не просто естетичною вадою: мама зауважила, що у донечки слабший хапальний рефлекс у лівій руці.

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Хірурги радять оперативне втручання з приводу полідактилії (багатопальчиковості) проводити у віці від 6 місяців до року.

«Чим раніше батьки звернуться до фахівця, тим з більшою впевненістю можна сказати, що функціональність кінцівки збережеться повністю і адаптація пройде швидше», – повідомив завідувач хірургічним відділенням Центру Богдан Романишин.

Дівчинку прооперували. Попереду – три тижні у гіпсі і реабілітація, але у майбутньому за руку дитини можна не хвилюватися.

За словами лікарів, полідактилія – доволі поширена проблема, з якою звертаються пацієнти. У хірургічному відділенні Центру щомісяця роблять близько семи операцій з приводу вади кисті.

Завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин радить батькам не засмучуватися і не панікувати,, якщо у дітей є полідактилія чи інші деформації. Такі вади добре піддаються корекції, головне, звернутися по медичну допомогу вчасно.