Лікарі Львова доклали максимум зусиль для порятнку життя пацієнта

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували 19-річного мешканця Житомирщини, який під час фарбування даху обпік 60% тіла і дихальні шляхи. Небезпека для життя була дуже висока.

Богдан Гапій цієї осені працював на підприємстві у Львівській області. Наприкінці вересня він мав пофарбувати металевий дах і під час розведення фарби розчинником уайт-спірит, ненароком облився. Згодом пішов на перекур, та тільки запалив цигарку, як його футболка вмить спалахнула. «Швидка» спершу доправила хлопця до найближчого медзакладу, а вже звідти його відправили до Львова. Хлопець був у важкому стані. У нього було обпечено 60% площі, більшість опіків – глибокі. Найбільше постраждали голова, тулуб, шия, грудна клітка, руки та дихальні шляхи, повідомили у лікарні.

Пацієнта відразу забрали в операційну, де спеціалісти висікли частину некротизованих тканин та одномоментно закрили очищені рани ксеношкірою. Згодом опікові хірурги у кілька етапів продовжували забирати мертві тканини, а тоді провели аутодермопластику – на місця глибоких опіків пересадили власну шкіру пацієнта. Хлопець понад тиждень перебував у палаті інтенсивної терапії у важкому стані.

«Коли у пацієнта більше ніж 20% опіків, то у нього вже є загроза для життя. А коли це 60% опіків, то йде дуже складна боротьба за життя. Такі пацієнти потребують негайної допомоги в спеціалізованих центрах і цілодобового спостереження за життєвими показниками. Завдяки зусиллям усієї медичної команди Богдана вдалося врятувати», – каже завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні Іван Рик.

Хлопець каже, що зробив для себе висновок на все життя: техніки безпеки слід дотримуватися завжди. І радить це робити іншим.