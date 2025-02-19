Отець Андрій з лікарями лікарні св. Луки, які його врятували

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували 33-річного священника з Тернопільщини, який обпік 70% тіла черед вибух твердопаливного котла. З такими травмами пацієнти виживають рідко.

Нещастя з отцем Андрієм Бойком з Тернопільщини, священнослужителем Бучацької єпархії УГКЦ сталося 1 січня. Отець був вдома, у селищі Мельниця-Подільська. Він був на подвір'ї, коли почув із будинку дивний звук. Тільки-но він забіг до оселі, як вибухнув твердопаливний котел. «Швидка» доправила його до найближчої лікарні, де пацієнта ввели в стан медикаментозного сну та підключили до апарата ШВЛ. Наступного дня отця Андрія перевезли до Львова, у лікарню св. Луки, де працює найбільше в західних областях опікове відділення, повідомили у медзакладі.

Пацієнт був у вкрай важкому стані: опіки 70% поверхні тіла, половина з яких – глибокі. Постраждали дихальні шляхи, обличчя, тулуб, верхні та нижні кінцівки. Аби очистити рани від змертвілих тканин, лікарі відразу забрали священника в операційну, а опісля щодва дні висікали некрози та одномоментно пересаджували ксеношкіру. Йому також неодноразово переливали кров. Майже місяць він пробув в реанімації. Анестезіологи та комбустіологи фактично витягли отця Андрія з того світу.

«Стояло питання життя і смерті. Такі пацієнти дуже складні. З ними завжди працює велика команда медичного персоналу, яка цілодобово спостерігає та надає допомогу. За статистикою такі опікові пацієнти закінчують погано. Але, на щастя, спільними зусиллями нам вдалося врятувати цього пацієнта», – каже завідувач відділення термічної травми та пластичної хірургії лікарні Іван Рик.

Ще коли священник був у відділенні інтенсивної терапії, з ним почав займатися фізичний терапевт. Вони виконували різні вправи, аби не втратити м’язову масу та уникнути ускладнень з боку дихальної системи.

Зараз отець Андрій вже перебуває у звичайній палаті, сам дихає, говорить, сідає та харчується. Йому вдалося повністю відновити амплітуду рухів в нижніх кінцівках, а з верхніми ще потрібно працювати.