Операція пройшла успішно, пацієнт готується повертатися в Одесу

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 43-річного одесита з тромбами в легеневих артеріях. Оперували його інноваційним методом, який дозволяє видаляти кров’яні згустки без розтину грудної клітки.

Одесит Андрій Каченюк з молодих років мав варикозне розширення вен, але не надавав цьому великого значення. Але нещодавно під час захворювання у нього утворилися тромби, які відірвалися і разом з потоком крові потрапили до легень. З’явилися задишка та біль у грудях. Лікарі поставили Андрієві діагноз: хронічна тромбоемболічна хвороба легеневих артерій (ТЕЛА). Через кров'яні згустки тиск у судинах підвищився більш ніж удвічі і це було загрозою для життя, повідомили в лікарні.

Медикаментозне лікування, яке призначили хворому, не допомагало. Чоловік занепав духом. Та якось дружина прочитала у соцмережах, що у Львові оперують пацієнтів з ТЕЛА за новою методикою. Так пацієнт потрапив у лікарню св. Пантелеймона.

Нещодавно під час навчання у провідних клініках Бостона (США) та Забже (Польща) команда інтервенційних радіологів та кардіологів лікарні освоїла передову технологію – балонну ангіопластику легеневих артерій. Саме цим методом і прооперували пацієнта.

«Під час втручання ми через стегнову вену спеціальним катетером дісталися звуженої легеневої артерії та за допомогою балона відновили прохідність судини. Такі операції ми виконуємо під контролем КТ, тому одразу бачимо результат – як поліпшується кровотік і знижується тиск», – каже завідувач відділення кардіології та реперфузійної терапії Центру серця і судин лікарні Василь Процько.

Перша для спеціалістів Першого медоб’єднання Львова балонна ангіопластика легеневих артерій минула успішно. Оперували пацієнта у четвер, 30 жовтня, а вже 31 жовтня тиск у легеневій артерії знизився до норми, задишка зникла. Чоловік повертається в Одесу.