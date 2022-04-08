Дівчинка перенесла 6-годинну операцію і попереду її чекаю ще пластичні оперцаії

Лікарі львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит»врятували чотирьохрічну дівчинку, яку годину шматувала бельгійська вівчарка. До лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані. Вона перенесла шестигодинну операцію. Попереду ще будуть пластичні операції, повідомили 8 квітня в «Охматдиті».

З початком війни батьки відправили чотирирічну доньку Єву до бабусі в село, бо думали, що там їй буде безпечніше. Але помилилися. На дівчинку напала бельгійська вівчарка.

Мама дівчинки розповіла лікарям, що коли бабуся давала їсти собаці, вона вирвалася на волю з-загорожі і мчала 100 метрів націлено на дитину. Від страху у бабусі Валі відняло ноги і рятувати дівчинку вона вже повзла на колінах. Проте не змогла роз’єднати. Собака нещадно кусала дитину, рвучи на ній одяг, кусаючи руки бабці.

«Бабуся з Євою, мені так здається, на деякий час втратили свідомість, коли Берта продовжувала дитину кусати. Їх врятував мобільний телефон, який задзвонив. Мама доповзла до нього, передзвонила сусіду і сказала, що їх кусає Берта. Сусід прибіг і застрілив її. Дитина лежала в шоковому стані, без одягу, пошматована. Кажуть, що лікар швидкої допомоги, який віз дитину до «Охматдиту», дорогою плакав», – повідомила мама дівчинки.

До лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані, з множинними рвано-кусаними ранами голови, обличчя, рук, ніг, тулуба тощо.

«За життя дитини спочатку боролися наші лікарі-реаніматологи, а після стабілізації стану, п’ятьма лікарями-хірургами було проведено 6-годинне оперативне втручання з первинної хірургічної обробки ран з зупинкою кровотечі», – розповіла завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова.

Заступник медичного директора з хірургічної роботи Богдан Мальований повідомив, що дитина вже переведена в хірургічне відділення лікарні на подальше лікування та готується до наступних етапів пластичних операцій.

«Скільки буде цих операцій? Наразі невідомо, все залежить від того, як заживатимуть рани», - пояснив хірург.

Зараз з дівчинкою працює психолог. Вона боїться лежати на животі, кричить, що її кусає Берта, бо в такому положенні вона її кусала. Але вона не боїться розказувати про те, що з нею сталося, і це, кажуть психологи, дуже важливо.