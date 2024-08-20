Львівські медики майже місяць боролися за життя 16-річного Данила

Спеціалісти львівської лікарні св. Миколая врятували 16-річного мешканця Вінниччини, у якого після купання в річці почали відмовляти органи, зокрема, нирки і печінка. Він заразився небезпечною інфекцією. Аби врятувати підлітка, його з Вінниці скерували до Львова.

Данило Максимчук – із міста Ладижин, що на Вінниччині. В один із спекотних днів він з друзями пішов купатися у звичне місце відпочинку для місцевих на річці Південний Буг. Увечері у нього раптово піднялася температура, яку важко було збити, згодом виникла і блювота, повідомили у лікарні.

Медики районної лікарні спершу подумали, що у хлопця тепловий удар. Та за два дні лікування підлітку легше не стало, радше, навпаки, його стан погіршився, і його скерували до обласного центру. Вже вінницькі лікарі з’ясували, що у Данила – лептоспіроз.

У пацієнта стрімко почали відмовляти органи. Інфекція вразила нирки і вони геть перестали працювати, а також – печінку. Могли також відмовити органи серцево-судинної системи і тоді хлопець би загинув. Тож у такому вже загрозливому для життя стані Данила переправили з Вінниці до Львова, у лікарню св. Миколая.

«Оскільки в пацієнта була гостра ниркова недостатність, тобто сильне ураження нирок, лікуючи лептоспіроз, ми паралельно лікували і ниркову недостатність .Нам довелося під’єднати його до апарата для проведення гострого діалізу – “штучної нирки”. Данило дві доби безперервно перебував під апаратом, настільки сильною була інтоксикація. А вже потім ми виконували діаліз 3 рази на тиждень по 4 години. Щодо печінки, то її нам вдалося стабілізували медикаментозно»,– повідомила керівниця нефро-діалізного блоку Лілія Грицків.

Медикам вдалося врятувати підлітка. За його життя вони боролися майже місяць. Нині нирки та печінка хлопця працюють нормально, він майже повністю відновився. Данило вже повернувся до Вінниці, де завершить лікування.

До слова, лептоспіроз – це важке інфекційне захворювання, яке переносять тварини. Найчастіше гризуни: щурі та миші. Разом із сечею тварин небезпечна для життя людини бактерія потрапляє у воду і саме під час купання найчастіше відбувається зараження. На тілі Данила, коли він плавав у річці, були подряпини. Тому інфекція легко проникла в кров підлітка.