Хлопчик вже вдома, самостійно дихає і добре набирає вагу

32-річна мешканка Рівненщини під час третіх пологів і сама опинилася у небезпеці, і її новонароджений син. Маля народилося передчасно і не могло самостійно дихати, тож його підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ). Причину дихальної недостатності вдалося встановити лікарям львівської лікарні св. Миколая, куди термінове госпіталізували дитину. Дихати хлопчику заважала гемангіома, шо утворилася під слизовою оболонкою трахеї.

На 35-му тижні в жінки раптово почалося відшарування плаценти. Її терміново доправили в Рівненський обласний перинатальний центр, де екстрено прооперували, повідомили у лікарні.

«Дитина при народженні наковталася крові й вод, бо в мене було багатоводдя. Була велика крововтрата. Я втрачала свідомість на операційному столі. Дитинку відразу забрали в реанімацію на штучну вентиляцію легень, бо він не дихав. Лікарі казали, що ще б трохи і не врятували б ні мене, ні дитину», – каже жінка.

Окрім того, що дитина не могла самостійно дихати, у неї діагностували ще й пневмонію. Три тижні хлопчик провів у реанімації на штучній вентиляції легень. Коли пневмонію вдалося побороти, його від'єднали від апаратів і він почав дихати самостійно, але недовго. Уже на 4-й день у дитини з'явилися дихальні розлади і вона почала задихатися. Маля знову підключили до ШВЛ і почали шукати причину такого стану. Запідозрили тяжку вроджену ваду трахеї.

Для подальшого лікування хлопчика перевезли до Львова, у дитячу лікарню св. Миколая, де після додаткових обстежень встановили причину дихальної недостатності дитини. Хлопчик не міг дихати через гемангіому, доброякісну пухлину, що утворюється зі скупчення кровоносних судин і часто зустрічається у новонароджених та малюків грудного віку. У хлопчика гемангіома утворилася під слизовою оболонкою трахеї.

«Після дообстеження ми почали лікувати новоутворення медикаментозно, тобто препаратами, які здатні викликати регрес пухлини і зупиняти її ріст. І вже через добу після назначеної терапії дитина почала дихати самостійно», – каже завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Євгенія Кириленко.

Зараз Артем уже вдома. Він спокійно дихає, добре набирає вагу та стає все більш активним. Попереду ще тривалий період прийому препаратів та регулярні спостереження за пухлиною, але найстрашніше вже позаду.