Юстина страждала нападами судом із 9 місяців

Львівські лікарі спільно з американським нейрохірургом позбавили 12-річну Юстину судом, які мучили її 11 років. Дівчинці провели унікальну в Україні операцію, видаливши всю патологічну зону в мозку, що провокувала напади.

Як повідомили у Першому ТМО Львова, до 9 місяців Юстина була цілком здоровою дитиною. Одного разу мама помітила, як під час гри дитина почала дивно трусити руками. З часом ці напади стали регулярними і траплялися щоночі. Тіло немовля викручувало, а м’язи напружувалися. Тоді педіатри не змогли встановити причину судом. Згодом дитині діагностували епілепсію та призначили ліки. Однак вони не допомагали. Упродовж 11 років рідні Юстини шукали причину недуги й навіть возили дівчинку на лікування за кордон, однак результату це не дало.

Після повернення батьки звернулись до спеціалістів відділення нейрохірургії дитячої лікарні Святого Миколая. Після повного обстеження Юстини лікарі дійшли висновку, що єдиного вогнища, яке провокує напади, в головному мозку немає, тож медикам потрібно було чітко визначити всю зону патологічної активності, тоді шукати варіанти хірургічного лікування. Моніторинг потрібно було провести на відкритому мозку, тож основній операції передувала діагностична.

Спеціалістам вдалось встановити електроди на зону в півкулі, звідки виникала патологічна активність, та визначити епілептогенну ділянку. Згодом, уже під час другої операції, нейрохірурги успішно видалили всю патологічну зону. Після операції Юстина більше не страждає від судомних нападів, а вже за кілька днів після другого оперативного втручання дівчинка повернулася додому.

Американський нейрохірург Люк Томич разом із медиками дитячої лікарні Святого Миколая

Виконати рідкісне в Україні оперативне втручання українським колегам допоміг американський нейрохірург Люк Томич. Він відвідав львівську дитячу лікарню в межах благодійної місії БФ «Разом для України» Co-Pilot progect. Він оперує дітей у Львові вже втретє й за час останнього візиту прооперував 10 пацієнтів.