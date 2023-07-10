Стан хлопця після операції задовільний, його виписали додому

У Рівненській обласній дитячій лікарні прооперували 9-річного хлопчика, який отримав важку черепно-мозкову травму після ігор з однолітками. Хлопчик потрапив у лікарню після того, як його вдарили каменем по голові. Про успішно виконану операцію стало відомо у понеділок, 10 липня, після повідомлення прес-служби медзакладу.

У коментарі ZAXID.NET лікар-нейрохірург дитячий Сергій Романчук, який виконував операцію, розповів, що хлопчик потрапив у лікарню в важкому стані. Зокрема, він перебував без свідомості, але й були епізоди, коли пацієнт прокидався і перебував в стані психомоторного збудження: поводився неадекватно і не реагував на обстановку навколо.

За оцінками лікаря, операцію потрібно було проводити негайно, оскільки через гематому ділянка мозку, на яку тиснув кров'яний згусток, могла почати відмирати. Оперативне втручання розпочали близько 23:00, тривало воно впродовж 3,5 годин.

«Особливість цієї операції в тому, що це була велика гематома. Ми йому зняли невеликий фрагмент кістки, забрали гематому, і після цього кістку поставили назад і прифіксували спеціальними кістковими швами. Завдяки цьому в нього все швидко заросте і не буде косметичного дефекту», – зазначає Сергій Романчук.

За його словами, у хлопця не повинно бути ніяких наслідків після цієї травми. Наразі відомо, що дитина почувається добре, всі функції організму в нормі. Хлопчика вже виписали додому.

Додамо, що у складі операційної бригади були також лікар-інтерн В'ячеслав Декальчук, двоє лікарів-анестезіологів Наталія Стрикель та Сергій Ущаповський, а також операційна медсестра Ірина Шуст.