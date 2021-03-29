Місто посилено готує резервні відділення для лікування хворих на коронавірус

Керівники львівських лікарень просять продовжити карантин та посилити заходи контролю за дотриманням обмежень. Із таким проханням до керівництва міста і області звернулися очільники медзакладів, де лікують найбільшу кількість хворих на Covid.

Директори лікарні швидкої медичної допомоги, 8-ї та 5-ї лікарень просять продовжити карантинні обмеження до кінця квітня. Із проханням посилити контроль за їхнім дотриманням вони звернулися до міського голови Львова Андрія Садового та голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького.

«Свою позицію лікарі пояснюють тим, що значно збільшилась кількість пацієнтів, зокрема з важким перебігом коронавірусної хвороби, які потребують госпіталізації у медичні заклади. За останню добу до медичних закладів поступило 45 осіб з коронавірусом, виписано — 6. Загалом у стаціонарах з пневмоніями перебуває 980 осіб: 899 з них має Covid-19, 71 — у реанімації, 29 людей підключено до апаратів ШВЛ», — наголошують у ЛМР.

Зараз у лікарнях Львова підготували 1500 ліжок для хворих на коронавірус, місто і далі працює над розгортанням додаткових місць. Планують облаштувати ще близько 1000 додаткових ліжок, з них найбільше — в лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові планують обмежити курсування громадського транспорту та закрити дитячі садочки.